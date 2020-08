18 19 20 agosto - PerSe Visioni 13 Musica, Arte e Cinema - Polignano a Mare (Bari). 18/08/2020 L'Associazione di Promozione Sociale Bachi da Setola presenta

L'Associazione di Promozione Sociale Bachi da Setola presenta la XIII edizione del Festival artistico-musicale PerSe Visioni – Art Factory, dal 18 al 20 agosto 2020, a Polignano a Mare (Bari).

Anche quest’anno, saranno i luoghi caratteristici di Polignano a Mare quali il Palazzo San Giuseppe, nel cuore del suggestivo borgo antico, e gli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, museo di arte contemporanea situato all’interno di un edificio storico, costruito agli inizi del ‘900, a ospitare gli eventi della manifestazione, che si articolerà in tre serate.



La prima serata, che avrà luogo martedì 18 agosto, aprirà la XIII edizione di PerSe Visioni presso il Palazzo San Giuseppe, nel centro storico di Polignano a Mare, con la presentazione, alle ore 18.30 e in replica alle ore 21.00, delle performance finali del corso di composizione coreografica e produzione ideato e organizzato da CorpiSmossi e condotto dalla coreografa e performer Lisa Masellis (QuaLiBò). Sogno, interiorità, amore e dialogo sono alcuni degli ambiti di ricerca attraversati dalle partecipanti in questo viaggio compositivo. Il corso, svoltosi da gennaio ad agosto di quest’anno, si è rivolto a danzatori, performer, attori, con l’obiettivo di approfondire il processo di composizione e di sperimentarsi non solo come interpreti ma anche come autori di un proprio progetto coreografico.

La disponibilità di posti è limitata al fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza anti covid-19 e tutelare la salute di tutti; per partecipare all’evento, dunque, è richiesta la prenotazione all’indirizzo workshop@bachidasetola.it.



La seconda serata, che si svolgerà mercoledì 19 agosto, prevede un doppio appuntamento: alle ore 20.45, negli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, sarà possibile assistere ad alcuni interventi performativi di danza contemporanea e teatro-danza. A seguire, alle ore 21.30, nella stessa location, sarà proiettato il film Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari, regia di Simone Isola e Fausto Trombetta, della durata di 105’. Il film, realizzato nel 2019, intende – come dichiarano i registi – “riflettere sul percorso di un autore coerente con le proprie idee di cinema e di vita, geloso delle sue convinzioni, intransigente anche con se stesso, che ha riversato la sua personalità nelle poche opere che è riuscito a realizzare con quella libertà espressiva che riteneva inderogabile”. Il film, candidato al David di Donatello per il miglior documentario, è stato presentato alla 76ª edizione della Biennale di Venezia nell’ambito del Premio Venezia Classici per il miglior documentario sul cinema.Al termine della proiezione, si terrà un talk con il regista e produttore Simone Isola.

La disponibilità dei posti è limitata e vincolata alla prenotazione, da inoltrare all’indirizzo info@bachidasetola.it. Ingresso entro e non oltre le ore 20.45 (superato tale orario, la prenotazione non sarà più valida e i posti non occupati saranno redistribuiti).



Chiude la manifestazione il doppio appuntamento della serata di giovedì 20 agosto, che proporrà, negli spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, alle ore 21.00, PV 13 - Short Films Exhibition, proiezione della selezione dei cortometraggi nazionali e internazionali, scelti dalla regista Alina Marazzi, con la partecipazione di Apulia Film Commission, Milano Film Festival e Click for Festivals e, alle ore 22.00, dopo la proiezione, il concerto di musica alternative/psychedelic, ricca di sonorità jazz e afro, dell’ensemble milanese Al Doum & The Faryds.

Il numero dei posti è limitato; la prenotazione, da effettuare inviando un’email all’indirizzo info@bachidasetola.it, consente la partecipazione a entrambi gli eventi, prendendo posto entro le ore 20.45.





Segue il programma dettagliato della manifestazione.





***





PerSe Visioni – Art Factory è realizzata con il patrocinio della Regione Puglia – Assessorato al Mediterraneo Cultura e Turismo, del Comune di Polignano a Mare e del Teatro pubblico pugliese e si avvale delle partnership di: Apulia Film Commission, Milano Film Festival, Fondazione Museo Pino Pascali, Tecnologia Filosofica, Residui Teatro, QuaLiBò – visioni di (p)arte, CrunchEd.

Alla manifestazione hanno partecipato, nel corso degli anni, artisti, musicisti, performer del calibro di Paolo Rosa del collettivo milanese Studio Azzurro, Alina Marazzi, John De Leo, Flavio Boltro, Fortuna Todisco, Andy + Fluon, C'mon Tigre, Jhon Montoya, Waldeck, Elli de Mon, Oscar Simonsson & Koop Orchestra, Diego Mancino, Fabrizio Puglisi, Agostino Ferrente, Bartolomeo Migliore, European Jazz Trio, Zevinipim, Compagnia Tecnologia Filosofica, Paolo Baroni, Martinicca Boison, The Bumps, Leland Did It, Animanz & Juanita Euka, Baiuca.



***



Bachi da Setola è un'associazione di promozione sociale, nata a Polignano a Mare come associazione culturale impegnata nella creazione di eventi artistico-culturali e musicali capaci di coinvolgere il territorio. Ispirata al titolo di un'opera di Pino Pascali – artista di origini pugliesi che nel 1968 realizza i Bachi da setola – l'Associazione è attiva a Polignano a Mare da oltre dieci anni con workshop, manifestazioni ed eventi di profilo culturale e sociale. Obiettivo principale dell’associazione è la promozione della partecipazione attiva dei giovani ai processi di sviluppo del contesto sociale di appartenenza, anche mediante l’acquisizione di competenze professionali. Bachi da Setola collabora inoltre con realtà associative locali, nazionali e internazionali, al fine di comprendere le potenzialità dell’arte, intesa come veicolo e linguaggio in grado di rappresentare le mutazioni sociali in atto. Tra le sue principali iniziative: PerSe Visioni, La Fabbrica dei Giochi, Conversazioni Filosofiche, Cineforum, RadioBachi, GeologicaMente, Conversazioni Scientifiche. Vincitrice del bando Luoghi Comuni, l'Associazione sta partecipando alle fasi di co-progettazione, al termine delle quali proporrà al territorio un ampio ventaglio di attività e proposte artistiche, culturali e didattiche.







Info:



PROGRAMMA PERSE VISIONI 13

MUSICA, ARTE E CINEMA A POLIGNANO A MARE (BARI)





18 AGOSTO



ore 18.30 > Palazzo San Giuseppe, Borgo antico (Polignano a Mare, Bari)

ore 21.00 > Palazzo San Giuseppe, Borgo antico (Polignano a Mare, Bari)

• Performance finali del corso di composizione coreografica e produzione ideato e organizzato da CorpiSmossi, condotto dalla coreografa e performer Lisa Masellis (QuaLiBò)

Posti limitati/prenotazione obbligatoria: workshop@bachidasetola.it







19 AGOSTO



ore 20.45 > spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare (Bari)

• Interventi performativi di danza contemporanea e teatro-danza



ore 21.30 > spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare (Bari)

• Proiezione del film Se c’è un aldilà sono fottuto. Vita e cinema di Claudio Caligari (2019), regia di Simone Isola e Fausto Trombetta, durata 105’

Posti limitati/prenotazione obbligatoria: info@bachidasetola.it

Ingresso entro le ore 20.45







20 AGOSTO



ore 21.00 > spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare (Bari)

• PV 13 - SHORT FILMS EXHIBITION

Proiezione della selezione dei cortometraggi nazionali e internazionali, scelti dalla regista Alina Marazzi, con la partecipazione di Apulia Film Commission, Milano Film Festival e Click for Festivals

Posti limitati/prenotazione obbligatoria: info@bachidasetola.it





ore 22.00 > spazi esterni della Fondazione Pino Pascali, Polignano a Mare (Bari)

• Concerto di musica alternative/psychedelic degli Al Doum & the Faryds

Posti limitati/prenotazione obbligatoria: info@bachidasetola.it

Ingresso entro le ore 20.45







