News dal Magna Grecia Awards, quest’anno dedicato a Nadia Toffa, in svolgimento tra Gioia del Colle (BA) e Castellaneta 30/07/2020 Intervenuto Mons. Vincenzo Paglia (premiato con il MGA), presidente della Pontificia Accademia per la Vita, che ha parlato del potere della preghiera e degli interrogativi, anche filosofici ed esistenziali, che la pandemia di Coronavirus sta suscitando in tutto il mondo. A seguire “Osare, credere… il coraggio di pensare” con il giornalista, scrittore e direttore di Pop Economy Francesco Specchia.



Premiate due startup del circuito BaLab (il laboratorio di contaminazione di idee dell'Università di Bari), scelte dal Comitato scientifico composto dalle dottoresse Lucia Abbinante e Gianna Elisa Berlingerio, dal professor Gianluigi De Gennaro e dall’ex rettore dell’Università di Bari Antonio Felice Uricchio: South Agro, che produce bio-fertilizzanti per agricoltura partendo dalla coltivazione e dal trattamento di alghe, e BionIT Labs, che utilizza tecnologie informatiche per la bionica, come la prima mano adattiva al mondo completamente personalizzabile, da loro ideata e brevettata.



Stasera, giovedì 30 luglio a Gioia del Colle, ore 20, “Mangia italiano: preserviamo il MADE IN ITALY”: ne discutono la modella, scrittrice e autrice Elisa D’Ospina, la conduttrice televisiva e vincitrice del concorso Miss Italia 2001 Daniela Ferolla, il presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, il presidente del Gruppo Megamark Giovanni Pomarico e l’amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese, tutti premiati con il MGA.

Alle 21,30 “Pingitore: l’uomo che inventò il Bagaglino”: il racconto di oltre mezzo secolo di varietà con il drammaturgo, regista, autore e sceneggiatore Pierfrancesco Pingitore (premiato con il MGA), la showgirl e attrice Angela Melillo che del Bagaglino fu prima ballerina e primadonna, l’altra protagonista assoluta della Compagnia Milena Miconi, e la costumista e scenografa per tv, cinema e lirica Graziella Pera, tutte premiate con il MGA ADAMAS.



Domani, venerdì 31 luglio, nuovamente a Castellaneta, alle 20 c’è la “One to one” con il saggista e vicedirettore de “L’Espresso” Lirio Abbate (premiato con il MGA). Si prosegue con la Serata del Gusto grazie alla conduttrice televisiva ed ex modella italiana eletta Miss Italia 1986 Roberta Capua (premiata con il MGA ADAMAS), all’imprenditore, divulgatore scientifico e personaggio televisivo italiano Gianluca Mech, al gastrosofo, professore universitario, autore di saggi a tema cibo e gusto Alex Revelli Sorini (premiato con il MGA) e a Edoardo Raspelli ‪Lorè della Pasta Centoni.

Sarà improvvisato per gli ospiti uno Show cooking del ristorante Sale e Sarde di Castellaneta.

Alle 21,30 “L’arte e le sue forme: gli attori si raccontano” con l’attore e doppiatore Giorgio Borghetti (premiato con il MGA), l’attore, conduttore e cantante Enzo Iacchetti, e l’attore, conduttore radiofonico, regista e dj producer Giovanni Vernia (premiato con il MGA).



Gli eventi di Gioia del Colle si tengono all’ex Distilleria Cassano (in caso di maltempo al Teatro Rossini), mentre quelli di Castellaneta sul Sagrato del Convento di San Francesco (in caso di maltempo alle Officine Mercato Comunale). Sul sito www.magnagreciaawards.com è possibile consultare il programma e registrarsi per accedere agli eventi.



Ispirato dai valori e dagli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore insieme al papà Franco per valorizzare l’operato di uomini e donne, figli di nuove forme culturali e comunicative; una serie di riconoscimenti pensati e tributati in armoniche suggestioni a chi ha saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

Il Magna Grecia Awards & Fest è patrocinato da Mibact, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Puglia Promozione, Città Metropolitana di Bari, Provincia di Taranto, Comune di Gioia del Colle e Comune di Castellaneta, AReSS Puglia, Scripta, l’ambasciatore culturale Nartist, organizzato in media partnership con RDS Next e Pop Economy e con il contributo di Alkemilla, Casa Isabella, Combivox, Divella, Flower Living, Gioiella, Gruppo Vitha, Imes Industries, Isoteck, Nava e Ultramotors.