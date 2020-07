31 luglio - POSIA BOOK PROJECT / VENERDÌ D’AUTORE - Posia Luxury Retreat & Spa a San Foca (LE) 31/07/2020 POSIA BOOK PROJECT / VENERDÌ D’AUTORE: alla ricerca di se stessi e del successo

h.19 Foodporn di Gabriele Battista

h.20 Il successo ti sta cercando… non ti nascondere di Michele Tribuzio

Venerdì 31 luglio / Posia Luxury Retreat & Spa a San Foca



Un nuovo interessante appuntamento a San Foca con il quinto Venerdì d’Autore del Posia Book Project, progetto culturale ideato per valorizzare il territorio pugliese e i suoi autori o far vivere esperienze originali all’insegna della letteratura, della musica, della fotografia, dell’arte, del benessere e del gusto. Il prossimo 31 luglio nel Cocktail bar The Green, open space con giardino verticale del Posia Luxury Retreat & Spa si esplorerà il tema della ricerca di sé e della conquista del successo.

Alle 19 il giovane Gabriele Battista presenterà “Foodporn” (Santelli Editore, 2020) e dialogherà con Dario Bellucco, autore di “Corde” (Lupo Editore). Protagonista del romanzo, il primo di Gabriele, è un giovane solitario ossessionato dalla cucina, Alessio Zanna, che venera i grandi chef star della televisione e prova a emularne le ricette, guardandole compulsivamente su Youtube. Anaffettivo e dissociativo, cerca di mascherare le sue fobie sociali in una Roma sciatta e contraddittoria, specchio di un mondo nel quale un terremoto ancora in atto fa crollare valori condivisi e istituzioni. Il lavoro alienante, il machismo, il nichilismo, lo spettro delle dipendenze, la difficile ricerca di un proprio pensiero critico, l’insolente rapporto con il Sacro e con un’infanzia a dir poco traumatica sono solo alcuni degli ingredienti che rendono Alessio uno squisito condensato del millennial in salsa italica. Eppure, non del tutto rassegnato, rimane stoicamente alla ricerca di se stesso, dalla Puglia delle origini a un low-cost per Londra, fino alla scelta cruciale tra amore e autodistruzione, crescita e paura del passato, che torna nei panni del terrificante Tonio Sassetti.

A seguire alle 20 il mental coach, formatore e top manager Michele Tribuzio, conosciuto con l’appellativo di “zio Mike”, presenterà il suo libro “Il successo ti sta cercando… non ti nascondere” (Michele Tribuzio Editore), best seller Amazon. Tutto ruota intorno al concetto di crescita personale, un viaggio verso il successo a cui ciascuno aspira. Zio Mike ne esplora tutte e cinque le tipologie: quello economico, considerato dai più l’elemento fondamentale per il benessere; quello relazionale che permette di avere amici simpatici, serenità in famiglia e un ottimo rapporto di coppia; il successo professionale che aumenta l’autostima e il riconoscimento sociale e quello psicologico che favorisce lo sviluppo di una personalità matura, saggia, dinamica. C’è, infine, il successo filosofico che conduce l’io verso la dimensione spirituale, dove il pensiero si fa più profondo e la propria interiorità più chiara e limpida. Formulando i canoni di una vera e propria “arte del successo” Tribuzio fornisce gli strumenti per realizzare una vita eccellente, degna di essere vissuta, ricca di soddisfazioni materiali, sociali, psicologiche ma, ancor più, di felicità e amore. Soldi, carriera, riconoscimento professionale si possono armonizzare con uno stile di vita sano.

Alle 21.30 ci sarà la Cena d’autore con le ricette tratte da Foodporn: dal 31 luglio e per tutto agosto ogni venerdì, dopo le presentazioni, chi desidera potrà fermarsi a cena per provare il goloso menu degustazione ispirato all’Autore della serata (costo 35 euro) presso Aura Restaurant.

Info: lungomare Matteotti, 157 – San Foca (Le) - tel 0832.881300, posia.it

Gabriele Battista: pugliese di Taranto, trentenne, vive e lavora in giro per l’Italia. Ha pubblicato due raccolte di poesie, Il Cielo Malconcio e Memorie di un Coguaro (2011). Da maggio 2017 è redattore di Monthly Music, webzine, che unisce musica e letteratura. Nel 2020 pubblica Foodporn con Santelli editore.

Michele Tribuzio: autore ed editore di numerosi libri e DVD motivazionali, dedicati alla formazione personale e professionale nel campo della vendita, della leadership e della PNL. Sono oltre 250.000 le persone che ha formato nei suoi 30 anni di carriera, sia durante i suoi seminari che nelle prestigiose aziende con cui collabora. Esperto di comunicazione, ha frequentato seminari e master internazionali con personalità del calibro di Anthony Robbins, John Grinder, Deepak Chopra, Roy Martina, divenendo, a sua volta, trainer ad alto livello. Tiene lezioni per Università pubbliche e private.