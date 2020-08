3 agosto - FEDERICO PASCUCCI EAST TRIO "TRA JAZZ E BALKAN MUSIC" - Barletta 03/08/2020 FEDERICO PASCUCCI EAST TRIO "TRA JAZZ E BALKAN MUSIC"

Al via la 12.ma Edizione di MusicArte a cura dell'Associazione Curci di Barletta



Al via, lunedì 3 agosto, la 12.ma Edizione della Rassegna MusicArte organizzata dalla Associazione Cultura e Musica "G. Curci" di Barletta, in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia, il Mibact e la Fondazione Puglia,

ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che valorizzano i talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento di tutte le aree cittadine per una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale.

La Rassegna, si articolerà in 8 eventi che attraverseranno tutta la città .



Dall’Auditorium del Gos, perla della periferia , al suggestivo Vico di Palazzo della Marra, con vista mare , e a Parco dell’Umanità, spazio periferico di valore paesaggistico. I concerti, veri e propri ‘spettacoli’ con narrazioni e contenuti di alto coinvolgimento per tutte le fasce d’età, si svolgeranno dal 3 Agosto al 3 Settembre . Primo appuntamento il 3 agosto presso l’Auditoriuma Gos alle 20,30, con il prestigioso ‘Federico Pascucci East Trio’, tra gli Ensemble jazz più quotati a livello nazionale, con lo spettacolo ‘Tra Jazz e Balkan Music’. EAST TRIO è un progetto del noto sassofonista jazz, aperto al mondo della musica tradizionale, Federico Pascucci che porta nel contesto del jazz creativo l’essenza della musica zingara e folk dei Balcani e della Turchia.



Un viaggio con il trio jazz acustico attraverso melodie tradizionali e composizioni originali lungo il quale si possono udire gli echi della gajda e della zurna provenienti dalle montagne Malesevski, così come i suoni ereditati dai maestri mistici ottomani Mevlevi, evocati dal trio, saldamente unito dalla comune esperienza nella musica creativa occidentale.



Al contrabbasso il Marco Zenini alle percussioni il barlettano Riccardo Gambatesa, alla batteria è uno dei musicisti più richiesti tra i progetti di musica jazz a livello nazionale. Il trio ha partecipato a importanti Rassegne Jazz, quali il festival Keep On Jazz And Beyond di Salonicco (Grecia) e il Festival ‘Jazz Out’ di Lisbona, ha collaborato con il comune di Roma per la rassegna "MondoReligioni”, lavora assieme al gruppo Jazzta Prasta, al Festival nazionale dei Conservatori presso la città di Frosinone, alla rassegna jazz organizzata dalla Scuola Popolare di musica di Testaccio, alla rassegna Senti che Jazz a Perugia, alla rassegna Quadraro in Jazz a Roma,alla Casa del Jazz e al Parco della Musica a Roma. Il Trio ha realizzato ad oggi varie produzioni discografiche di grande successo. Ticket 2 €uro



Info 3803454431- email: info@culturaemusica.it