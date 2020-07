“RotteVariabili: servizi inclusivi per studenti universitari” si farà in tutta la Puglia 31/07/2020 Avvenuta, nella mattina del 30 luglio alle Officine Cantelmo Lecce, la conferenza stampa per la presentazione del progetto Rotte Variabili, già messo a bando e finanziato per la gestione dei servizi 2020/2021.



Durante la presentazione intervengono Veronica Calamo, presidente della cooperativa sociale L’Integrazione Onlus che si aggiudica la vincita del bando, la psicologa Dott.ssa Valentina Leo, l’Assessore a Formazione e Lavoro Sebastiano Leo, il presidente c.d.a. Adisu Puglia Marco Cataldo e il direttore generale Adisu Puglia Gavino Nuzzo.

Rotte Variabili nasce come progetto sperimentale diventando ufficialmente regionale per ben tre anni.



“Il primo traguardo importante raggiunto è il progetto di Rotte Variabili - racconta l’assessore Sebastiano Leo - noi abbiamo dato la possibilità a tantissimi studenti universitari diversamente abili di vivere una vita indipendente, e quindi di dare quelle opportunità per affrontare non solo lo studio, ma anche la vita e la socializzazione in maniera completa”



Ed è con questa fiducia ed entusiasmo che viene presentato un progetto che pone alla base temi come l’inclusione e l’accessibilità per studenti disabili, atto a dare equilibrio ed equità al bagaglio esperienziale di uno studente disabile rispetto ai suoi pari. Ci si pone come obiettivo quello di fornire loro le stesse opportunità di conoscenza ed entusiasmo che una qualsiasi attività extrascolastica può dare ad una qualsiasi persona normalmente abile.



“Oggi presentiamo questa nuova frontiera che è allargata su tutta la Puglia”, ed è così che il dott. Marco Cataldo presenta la grande novità di quest’anno. “Quindi tutti gli studenti universitari diversamente abili che studiano in Puglia potranno frequentare e fare una serie di iniziative legate al mondo della vita indipendente che va al di là del classico diritto allo studio. Diamo così la possibilità anche di poter fare attività culturali e viaggi studio. Ma la cosa importante è l’inclusione mettendo insieme studenti diversamente abili e studenti abili per fare insieme queste attività”.



"Rotte Variabili: Servizi Inclusivi per Studenti Universitari" è un piano integrato su base annuale di servizi rivolti a tutti gli studenti universitari degli Atenei Pugliesi, delle Accademie delle Belle Arti e dei Conservatori, anche a quelli con disabilità, al fine primario di rendere loro accessibile il diritto alla partecipazione ad attività culturali, sportive, artistiche e ricreative nella piena salvaguardia del principio di autonomia e libertà di scelta e in conformità con le direttive ministeriali in tema Covid-19.



“Le nostre proposte emergono sempre e solo dalla nostra esperienza e dai desideri dei nostri ragazzi” dichiara Veronica Calamo, presidente dell’Integrazione Onlus e vincitrice del bando. “Le attività proposte - continua - sono volte a sostenere gli studenti nello sviluppo di nuove competenze, favorire una crescita personale e di autonomia poiché ogni studente parteciperà alle attività, senza la presenza del nucleo familiare di origine, avvalendosi della collaborazione di personale e operatori professionalmente qualificati che forniranno un servizio di assistenza durante le diverse attività e, infine, acquisire e migliorare le capacità di socializzazione, favorendo così l’inclusione sociale e un miglioramento delle relazioni interpersonali.”



Le attività prevedono delle giornate nei musei a cura degli stessi studenti, essi infatti saranno gli organizzatori della giornata e non i fruitori; la partecipazione a eventi culturali, di intrattenimento e ricreativi con la totale serenità e spensieratezza, grazie al marchio di accessibilità “Abilfesta” di cui è ideatrice la Cooperativa L’integrazione Onlus. Tra questi il festival de “La notte della Taranta”, il festival de “Birra and Sound di Leverano”, l’International Festival & Music Conference – MEDIMEX e tutte le tappe del “Battiti Live Tour”.



E ancora, verranno organizzati un corso di teatro, un corso di sport a scelta tra Aikido e Scherma; esperienze sportive in estate (pesca sportiva, barca a vela, immersioni, deltaplano, moto d'acqua, mototerapia, passeggiata a cavallo).

In ultimo, i ragazzi universitari potranno scegliere di partecipare a vacanze in autonomia organizzate in esplorazione del Sud d’Italia. Gli studenti leccesi visiteranno la Sicilia, la Calabria e la Campania; mentre gli studenti di Foggia faranno tappa a Roma; infine, gli studenti di Bari andranno a Roma e a Lecce.

Per l’intera durata del progetto, sarà inoltre attivato, gratuitamente, uno Sportello Ascolto a cura della Psicologa del Progetto, dott.ssa Valentina Leo, con cui si potrà condividere l'andamento delle varie attività, le emozioni e i sentimenti vissuti e gestire e/o affrontare eventuali timori e difficoltà.



“Il progetto è rivolto a tutti gli studenti, anche a quelli con disabilità – chiarisce la dott.ssa Valentina Leo – e questo per raggiungere uno degli obiettivi primari del progetto: l’inclusione. Un’inclusione concreta fatta di condivisione”.

Importanti sono stati i racconti dei ragazzi che hanno partecipato alle esperienze degli anni scorsi. Per Monica Mangione e Valentina Carratta le attività svolte con L’Integrazione Onlus sono momenti irrinunciabili, che hanno fatto loro vivere quelle emozioni indimenticabili, lontane dalle famiglie, ma in piena sicurezza.

Perché al di là di tutto il diritto di godere pienamente della vita, di esperienze nuove ed entusiasmanti, o semplicemente di praticare uno sport è qualcosa di imprescindibile di cui ognuno di noi dovrebbe godere.