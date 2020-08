X dizione del Salento Book Festival con LUCA BIANCHINI a Aradeo - Corigliano – Galatina – Galatone – Gallipoli - Nardò 03/08/2020 SALENTO BOOK FESTIVAL - X EDIZIONE

La Festa dei Libri, la Movida dei Lettori

Aradeo - Corigliano d’Otranto – Galatina – Galatone – Gallipoli - Nardò

Sei serate con LUCA BIANCHINI in sei luoghi storici nel cuore del Salento



Il Salento Book Festival torna dal 3 all’8 agosto 2020 con sei appuntamenti dedicati ai libri, alle storie, alla musica, all’arte, tra palazzi, giardini e piazze di Nardò, Aradeo, Galatone, Gallipoli, Galatina e Corgliano d’Otranto. Filo conduttore sarà “Baci da Polignano”, il nuovo libro di Luca Bianchini, direttore artistico del SBF.

Sei serate con LUCA BIANCHINI in sei luoghi storici nel cuore del Salento. Il SALENTO BOOK FESTIVAL torna in scena dal 3 all’8 agosto 2020 con una serie di appuntamenti dedicati ai libri, alle storie, alla musica, all’arte, tra palazzi, giardini e piazze di Nardò, Aradeo, Galatone, Gallipoli, Galatina e Corgliano d’Otranto. I sei comuni della provincia di Lecce, già protagonisti della scorsa edizione, si preparano ad accogliere “La festa dei libri, la movida dei lettori” in una speciale decima edizione che avrà come filo conduttore “Baci da Polignano”, il nuovo attesissimo libro di Luca Bianchini, al suo ultimo anno da direttore artistico del SBF.



L’edizione 2020 del Salento Book, organizzato come sempre dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro presieduta dall’ideatore e organizzatore Gianpiero Pisanello, partirà alle ore 21.00 di LUNEDÌ 3 AGOSTO dalla Villa Comunale – Giardino Botanico di NARDÒ. A dialogare con Luca Bianchini sarà Azzurra De Razza, con la partecipazione di Rocco Nigro e Rachele Andrioli.



Il SBF farà tappa MARTEDÌ 4 AGOSTO ad ARADEO, nell’Anfiteatro Pino Zimba (incontrano l’autore Giovanni Minerba e Antonella Giustizieri), MERCOLEDÌ 5 AGOSTO a GALATONE, nell’Atrio del Palazzo Marchesale (incontra l’autore Giulia Santi, con la partecipazione di Salvatore Casaluce e Emanuele Coluccia), GIOVEDÌ 6 AGOSTO a GALLIPOLI, nella Biblioteca Comunale Sant’Angelo (incontra l’autore Eleonora Tricarico, con la partecipazione di Luigi Solidoro e Laura De Vita), VENERDÌ 7 AGOSTO a GALATINA, nell’ex Convento delle Clarisse (incontrano l’autore Davide Indino, con la partecipazione di Alessandra Caiulo, Salvatore Casaluce e Roberto Chiga). Si chiude SABATO 8 AGOSTO a CORIGLIANO D’OTRANTO, nel Fossato del Castello Volante (incontra l’autore Emanuele Gatto, con la partecipazione di Gianluca Longo).



Ingresso gratuito. Posti limitati. Info e prenotazione obbligatoria al numero 348.5465650

Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle ore 21.00. Seguirà “firmacopie” con Luca Bianchini.



Baci da Polignano di LUCA BIANCHINI è l’attesissimo sequel di Io che amo solo te con i personaggi tanto amati come Ninella e don Mimì. Ora li ritroviamo alcuni anni dopo e anche se il tempo passa per don Mimì Ninella resta sempre la donna della sua vita, nonostante il destino li abbia separati più volte. La situazione però cambia all’improvviso quando Matilde, la moglie di don Mimì, perde la testa per Pasqualino, il tuttofare di famiglia. Per don Mimì questa è l’occasione per andare a vivere da solo e ritrovare Ninella, che però da qualche tempo ha accettato la corte di un architetto milanese. Riprendono così le schermaglie amorose tra i due e intorno a loro ci sono sempre gli altri irresistibili personaggi: Chiara e Damiano e la loro figlia che li comanda a bacchetta; Orlando e la sua “finta” fidanzata Daniela; Nancy e il sogno di diventare la prima influencer di Polignano; la zia Dora, corre dal “suo” Veneto per riscattare l’eredità contesa di un trullo. Tra dubbi, fughe al supermercato, tuffi all’alba e malintesi prosegue la storia di tutti loro, e soprattutto quella di Ninella e don Mimì, sotto il cielo di Polignano con la sua magica luce.



Il Salento Book Festival è finanziato dall’Assessorato all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia nell'ambito del FSC 2014-2020 e con il contributo del Comune di Aradeo, Comune di Corigliano d’Otranto, Città di Galatina, Comune di Galatone, Comune di Gallipoli e Città di Nardò.



LUNEDÌ 3 AGOSTO 2020 – NARDÒ

Villa Comunale – Giardino Botanico – Ore 21.00

Salutano: Pippi Mellone, Sindaco del Comune di Nardò – Ettore Tollemeto, Assessore alla Cultura del Comune di Nardò – Giulia Puglia, Assessore al Turismo del Comune di Nardò

Incontra l’autore: Azzurra De Razza

con la partecipazione di Rocco Nigro e Rachele Andrioli



MARTEDÌ 4 AGOSTO 2020 – ARADEO

Anfiteatro Pino Zimba – Ore 21.00

Salutano: Luigi Arcuti, Sindaco del Comune di Aradeo – Georgia Tramacere, Assessore alla Cultura del Comune di Aradeo

Incontrano l’autore: Giovanni Minerba e Antonella Giustizieri



MERCOLEDÌ 5 AGOSTO 2020 – GALATONE

Atrio Palazzo Marchesale – Ore 21.00

Saluta: Flavio Filoni, Sindaco di Galatone

Incontra l’autore: Giulia Santi

con la partecipazione di Salvatore Casaluce e Emanuele Coluccia



GIOVEDÌ 6 AGOSTO 2020 – GALLIPOLI

Biblioteca Comunale Sant’Angelo – Ore 21.00

Saluta: Stefano Minerva, Sindaco del Comune di Gallipoli, e Adele De Marini, responsabile Servizio Turismo e Cultura del Comune di Gallipoli

Incontra l’autore: Eleonora Tricarico

con la partecipazione di Luigi Solidoro e Laura De Vita



VENERDÌ 7 AGOSTO 2020 – GALATINA

Ex Convento delle Clarisse – Ore 21.00

Salutano: Marcello Amante, Sindaco del Comune di Galatina – Cristina Dettù, Assessore alla Cultura del Comune di Galatina

Incontrano l’autore: Davide Indino

con la partecipazione di Alessandra Caiulo, Salvatore Casaluce e Roberto Chiga



SABATO 8 AGOSTO 2020 – CORIGLIANO D’OTRANTO

Fossato del Castello Volante – Ore 21.00

Saluta: Dina Manti, Sindaco del Comune di Corigliano d’Otranto

Incontra l’autore: Emanuele Gatto

con la partecipazione di Gianluca Longo