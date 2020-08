Binetto (Bari) - Cronometro del Levante: esordienti, allievi e juniores contro il tempo all’interno dell’Autodromo 01/08/2020 Si respira un’atmosfera di grande entusiasmo in casa Pro.Gi.T. Cycling Team che si accinge ad organizzare domenica 2 agosto a Binetto la Cronometro del Levante all’interno dell’omonimo autodromo.

Con il progressivo ingresso nella Fase-3 dell’emergenza Covid-19, l’autodromo ha spalancato le porte ai primi allenamenti delle squadre giovanili pugliesi nella più totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti anti-contagio, all’apice di un progetto “Camìn Salut e Pedala” volto al rilancio del ciclismo regionale ma grazie anche alla disponibilità dello staff dell’autodromo con in testa il direttore Ivan Pezzolla.

L’organizzazione tecnica e materiale dell’evento, capitanata da Giovanni Chierico, è alacremente all’opera affinchè lo svolgimento della cronometro su più batterie possa dare i suoi frutti con un buon livello di partecipanti sia numerico che qualitativo, aprendo alle categorie esordienti (3 giri di pista di 1,6 chilometri cadauno per un totale di 4,8 chilometri con partenza del primo corridore dalle 10:00 in poi in base al numero di iscritti), allievi (5 giri per complessivi 8 chilometri con partenza del primo corridore dalle 10:00 in poi in base al numero di iscritti) e juniores (8 giri per complessivi 12,6 chilometri con partenza del primo corridore alle 15:00) con l’assegnazione del titolo regionale FCI Puglia a cronometro solo per allievi e juniores.

Le numerose richieste d´iscrizione pervenute in questi giorni lasciano ben sperare per l’ottima riuscita della manifestazione: una settantina i partecipanti in rappresentanza delle squadre di casa Andria Bike, Alto Salento Bike Team, Cagnano Varano Ciclismo, Ciclo Team Laerte, Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro, Team Eurobike, Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari e AC Dilettantistica Terra di Puglia più le extra-regionali Team LVF (Marche), SC Mobili Lissone (Lombardia), Team Lady Zuliani (Veneto), Pedale Toscano Ponticino e Vallerbike (Toscana), Cicloteam Valnoce (Basilicata), Pedale Rossoblu Truentum (Abruzzo), Asd Marco Pantani, UC Giorgione Campania, Team Cesaro, D’Aniello Cycling Wear e Cps Professional Team (Campania), Team Toscano Giarre (Sicilia) e Team Mazzei-Club Corridonia (Calabria).