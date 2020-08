Otranto (Lecce) - LA PUGLIA DEL FUTURO: IDEE E PROSPETTIVE PER UN NUOVO MODELLO DI SVILUPPO 02/08/2020 Nel corso delle attività del “Maverick Camp”, il campeggio studentesco e giovanile pugliese organizzato dall’Unione degli Studenti Puglia e dalla Rete della Conoscenza Puglia in cui sono previsti numerosi dibattiti tra diversi soggetti giovanili e studenteschi attivi in regione, è previsto un dibattito pubblico tra il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e i vertici delle organizzazioni sociali pugliesi.



“Con la campagna ‘Puglia del futuro’ lanciata lo scorso autunno vogliamo porre al centro del dibattito politico e pubblico la necessità di politiche anticicliche in grado di rilanciare un nuovo modello di sviluppo locale ancorato sui principi della giustizia sociale in grado di rispondere adeguatamente ai bisogni delle giovani generazioni.” dichiara Vittorio Ventura, Coordinatore della Rete della Conoscenza Puglia.



“Il dibattito con il Presidente Michele Emiliano, il Segretario della CGIL Puglia Pino Gesmundo, il Presidente del Forum del Terzo Settore Davide Giove, Valeria Pesole dell’ARCI Puglia e il Direttore di Legambiente Puglia Ruggero Ronzulli arriva a seguito di un ciclo di incontri organizzati negli ultimi mesi nel corso dei quali abbiamo potuto approfondire tematiche cruciali nella costruzione di un nuovo modello di sviluppo: istruzione, ricerca, ambiente e lavoro.” continua Davide Lavermicocca, Coordinatore UDS Puglia.



“La ‘Puglia del futuro’ è una dichiarazione programmatica, un concentrato di idee, proposte e sogni dei giovani pugliesi che vogliono restare nel nostro territorio per migliorarlo e per costruire una regione più giusta e migliore. Reddito di formazione, facilitazione nell’accesso al mondo del lavoro, mobilità gratuita e transizione ecologica, politiche pubbliche che pongano al centro il trinomio istruzione-ricerca-lavoro: queste sono alcune delle proposte, costruite insieme ai soggetti sociali pugliesi, che consegneremo al Presidente Emiliano e sul quale chiederemo un impegno concreto.” concludono Ventura e Lavermicocca.