2 agosto - Magna Grecia Awards gran finale, serata di gala nel Sagrato del Convento di San Francesco a Castellaneta. 02/08/2020 ieri a Gioia del Colle, durante la quale si è tenuto l’evento “Conoscere il nostro pianeta è il primo passo per proteggerlo: dialoghi sull’ambiente” con la partecipazione del fisico, accademico e divulgatore scientifico Valerio Rossi Albertini del CNR, del direttore di Milano Finanza Roberto Sommella, della giornalista ‪Francesca Santolini (tutti premiati con il MGA), del ricercatore del CNR Claudio Di Iaconi e della responsabile delle relazioni di CISA spa Lucia Minutello.



La serata è proseguita, alle 21,30 con “Cinema e teatro: la magia del viaggio tra set e palcoscenico”; hanno partecipato le attrici Nancy Brilli e Milena Vukotic (a loro il MGA), l’attrice Ludovica Nasti (per lei il MGA AD MAIORA) e il regista teatrale, attore e conduttore televisivo Pino Strabioli (premiato con il MGA).



Stasera, domenica 2 agosto alle 21 gran finale:

SERATA DI GALA nell’antico Sagrato del Convento di San Francesco a Castellaneta per festeggiare questa incredibile ventitreesima edizione del Magna Grecia Awards & Fest. La serata porta un nome simbolo di tutto quello che in queste 17 serate si è voluto ricordare, “Solo chi sogna può volare”, dedicata alla speranza e alla determinazione, alla nascita e alla rinascita e vedrà alternarsi sul palco tanti artisti e personaggi amici del Premio: le conduttrici televisive Nunzia De Girolamo (già ministra) e Giusi Versace (atleta paralimpica e politica italiana), la showgirl Pamela Camassa, l’attore Michele Riondino, il giornalista e scrittore Franco Abbate, il cantautore tarantino Renzo Rubino, gli attori Massimiliano Varrese e Daniela Poggi, oltre al giovanissimo Lorenzo Zurzolo. E ancora ci saranno il fondatore di Artist first, Claudio Ferrante, l’artista Giampiero D’Alessandro, i cantanti e musicisti DILE, Jacopo Mastrangelo, Carly Paoli; infine, Eugenio Scotto talent scout degli youtubers Yuri Gordon e Elsa Maino e della tiktoker Marta Losito, anche loro presenti all’evento. In allegato il comunicato stampa completo.



Gli eventi di Gioia del Colle si tengono all’ex Distilleria Cassano, mentre quelli di Castellaneta sul Sagrato del Convento di San Francesco. Sul sito www.magnagreciaawards.com è possibile consultare il programma e registrarsi per accedere agli eventi.



Ispirato dai valori e dagli ideali della cultura greca, il Magna Grecia Awards è un premio istituito nel 1996 dal regista e scrittore pugliese Fabio Salvatore insieme al papà Franco per valorizzare l’operato di uomini e donne, figli di nuove forme culturali e comunicative; una serie di riconoscimenti pensati e tributati in armoniche suggestioni a chi ha saputo dare un contributo significativo alla società attraverso la propria arte.

