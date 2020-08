Bari - Goletta Verde di Legambiente in Puglia dal 3 al 7agosto: le iniziative in programma 02/08/2020 La storica campagna estiva di Legambiente in una formula inedita, all'insegna della partecipazione attiva dei cittadini, citizen science e territorialità in difesa delle acque e delle coste italiane



La Goletta Verde di Legambiente in Puglia dal 3 al 7 agosto: le iniziative in programma

Cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, erosione costiera e abusivismo tra i temi delle campagna, che guarda anche alle realtà virtuose per una ripartenza turistica green



I cittadini possono segnalare situazioni sospette di inquinamento su golettaverde.legambiente.it



La Puglia sarà protagonista della quattordicesima tappa del tour di Goletta Verde 2020, la storica campagna estiva di Legambiente in difesa delle acque e delle coste italiane.

Quest'anno la Goletta, giunta alla sua 34esima edizione, non segue il classico itinerario coast to coast a bordo dell'imbarcazione, che si prende per la prima volta una piccola pausa nel rispetto delle restrizioni per il distanziamento fisico imposte dalla pandemia.

Il viaggio ideale lungo la Penisola vive di una formula inedita, ma che ugualmente punta a non abbassare la guardia sulla qualità delle acque e sugli abusi che minacciano le coste.



Abusivismo edilizio, cattiva depurazione, beach litter e usa e getta, spiagge ed erosione costiera, biodiversità e aree protette, lotta contro le fonti fossili i grandi temi al centro della campagna che arriverà in Puglia dal 3 al 7 agosto prossimi.



Già nei giorni precedenti un team di tecnici e volontari dell'associazione hanno effettuato i campionamenti e analisi microbiologiche sulle coste della regione. L'ufficio scientifico di Legambiente si è occupato della loro formazione e del loro coordinamento, individuando laboratori certificati sul territorio. Sono infatti citizen science e territorialità le parole chiave che coinvolgono centinaia di volontarie e volontari già al lavoro per raccogliere campioni di acqua e scovare le situazioni più critiche di inquinamento legate alla cattiva depurazione dei reflui.



La 34esima edizione di Goletta Verde vede come partner principali CONOU, Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati, e Novamont, azienda leader a livello internazionale nel settore delle bioplastiche e dei biochemicals. Partner sostenitore è invece Ricrea, Consorzio nazionale per il riciclo e il recupero degli imballaggi in acciaio. La campagna 2020 è inoltre realizzata con il contributo di Fastweb. Media partner è la Nuova Ecologia.



In Puglia il via alla tappa di Goletta Verde sarà il 3 agosto a Monopoli con la tavola rotonda “La buona gestione delle aree protette per tutelare la natura e far crescere i territori” nella quale interverranno: Angelo Annese, sindaco di Monopoli, Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare, Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità Legambiente, Gianfranco Ciola, già direttore Parco Regionale delle Dune Costiere, Daniela Salzedo, presidente Legambiente Monopoli, Angelo Allegretti, presidente Legambiente Polignano a Mare e Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia. A seguire ci sarà la consegna delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club al Comprensorio Costa del Parco Agrario degli Ulivi Secolari che comprende le città di Polignano a Mare, Fasano, Monopoli, Ostuni e Carovigno.



Il giorno seguente si terrà l’eco-party sulla spiaggia di Nemo Mangiaplastica (spiaggia Li Foggi) all’interno del Parco Naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo. Mercoledì 5 agosto sarà la volta di Barletta con il flash mob: Usa e Getta No Grazie e con il convegno-incontro: “Insieme per il Fratino – La conservazione delle dune costiere: strategia di protezione degli habitat del piccolo trampoliere” dove interverranno: Raffaele Corvasce, presidente Legambiente Barletta, Massimiliano Vaccariello, referente e legale Enpa Barletta, Ruggiero Passero, assessore ambiente Comune di Barletta, Francesco Tarantini, presidente Legambiente Barletta e Franco Sacchetti, autore del libro “Fratini d’Italia”.



Giovedì 6 agosto a Trani si terrà il flash mob “No Erosione Costiera - Sì Libero accesso delle spiagge.” A seguire ci sarà la pulizia della costa Nord di Trani del progetto MARE D'INVERNO promosso dal CSV San Nicola con il concorso #GiovanIdee. Legambiente Trani vuole coinvolgere l'intera comunità, partendo dai giovani e dalle Scuole, nel recupero di quest'area naturalistica di cruciale importanza per la città, deturpata da decenni di scarichi industriali, abbandonata e vandalizzata. Infine venerdì 7 agosto a Bari, tappa conclusiva di Goletta Verde con la conferenza stampa regionale di presentazione dei dati sullo stato di salute del mare, dei laghi e dei depuratori in Puglia.

Interverranno Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia, Giovanni Giannini, assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia, Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese, Vito Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia e il Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica.



Fondamentale, come sempre, il contributo dei cittadini cui è dedicato il claim dei viaggi sulle coste marine e lacustri: “Quest’anno la Goletta più importante sei tu”. Tramite il form di SOS Goletta, sarà possibile segnalare a Legambiente situazioni sospette di inquinamento di mare, laghi e fiumi per consentire all’associazione e ai suoi centri di azione giuridica di valutare la denuncia alle autorità.



Cittadini protagonisti anche grazie alla sfida social dell’estate, la #GolettaChallenge: Legambiente invita a ripulire dai rifiuti anche un piccolo pezzettino di spiaggia e a condividere la foto sui social, sfidando tre o più amici a fare altrettanto. Per aderire basta taggare Legambiente e inserire #GolettaChallenge nel post, contribuendo a una catena di buone azioni in difesa del pianeta.





Il programma della Goletta Verde in Puglia

Dal 03 agosto al 7 agosto 2020





Lunedì 3 agosto | Monopoli



Ore 18.00 | Palazzo Palmieri

Tavola Rotonda: La buona gestione delle aree protette per tutelare la natura e far crescere i territori.

Intervengono:

Angelo Annese, sindaco di Monopoli

Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare

Antonio Nicoletti, responsabile aree protette e biodiversità Legambiente

Gianfranco Ciola, già direttore Parco Regionale delle Dune Costiere

Daniela Salzedo, presidente Legambiente Monopoli

Angelo Allegretti, presidente Legambiente Polignano a Mare

Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia



A seguire consegna delle 5 vele della Guida Blu di Legambiente e Touring Club al Comprensorio Costa del Parco Agrario degli Ulivi Secolari che comprende le città di Polignano a Mare, Fasano, Monopoli, Ostuni e Carovigno.



Per la partecipazione e il rispetto delle norme di sicurezza Covid-19 è obbligatorio prenotarsi tramite email: legambientemonopoli@gmail.com



Martedì 4 agosto | Gallipoli



Ore 18.00 | Eco-party alla spiaggia di Nemo Mangiaplastica (spiaggia Li Foggi) all’interno del Parco Naturale regionale Isola di S. Andrea e litorale di Punta Pizzo.



Eco-party di sensibilizzazione con “Nemo mangiaplastica” , il grosso pesce ecologico, divoratore di plastica e polistirolo, tradotto in un’installazione artistica con materiale da riciclo dai volontari dei circoli Legambiente di Gallipoli e Galatina. Attività di sensibilizzazione dei cittadini e bagnati sul corretto smaltimento dei rifiuti e della tutela e salvaguardia dell’ecosistema dunale.



Mercoledì 5 agosto | Barletta



Ore 10.30 | Flash Mob: Usa e Getta No Grazie.



Mercoledì 5 agosto | Barletta



Ore 18.30 | c/o Colibrì American Bar – Via Vespucci s.c.



Convegno-incontro: Insieme per il Fratino – La conservazione delle dune costiere: strategia di protezione degli habitat del piccolo trampoliere

Intervengono:

Raffaele Corvasce, presidente Legambiente Barletta

Massimiliano Vaccariello, referente e legale Enpa Barletta

Ruggiero Passero, assessore ambiente Comune di Barletta

Francesco Tarantini, presidente Legambiente Barletta

Franco Sacchetti, autore del libro “Fratini d’Italia”



Per la partecipazione e il rispetto delle norme di sicurezza Covid-19 è obbligatorio prenotarsi tramite email: legambiente.barletta.bt@gmail.com



Giovedì 6 agosto| Trani



Ore 17.00 | Flash Mob: No Erosione Costiera - Sì Libero accesso delle spiagge.



A seguire pulizia della Costa Nord di Trani del progetto MARE D'INVERNO promosso dal CSV San Nicola con il concorso #GiovanIdee. Legambiente Trani vuole coinvolgere l'intera comunità, partendo dai giovani e dalle Scuole, nel recupero di quest'area naturalistica di cruciale importanza per la città, deturpata da decenni di scarichi industriali, abbandonata e vandalizzata. Partner coinvolti: Comune Di Trani Ass. AnimaTerrae Teatri di Pace Il colore degli anni Angela Dicuonzo MSAC Trani-Barletta-Bisceglie Unione degli Studenti Barletta - UdS



Venerdì 7 agosto | Bari



Ore 11.00 | Centro Regionale Mare (CRM) - Corso Vittorio Veneto, 11 – Bari



Conferenza stampa regionale di presentazione dei dati sullo stato di salute del mare, dei laghi e dei depuratori in Puglia.

Intervengono:

Francesco Tarantini, presidente di Legambiente Puglia

Giovanni Giannini, assessore Infrastrutture e Mobilità della Regione Puglia

Vito Colucci, Direttore Generale Autorità Idrica Pugliese

Vito Bruno, Direttore Generale Arpa Puglia

Contrammiraglio Giuseppe Meli, Direttore marittimo della Puglia e della Basilicata ionica.