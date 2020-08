5 agosto - Dall'Australia l'arpista Diane Peters apre "Il Cammino Celeste" a Caprarica (Lecce) 05/08/2020 Mercoledì 5 agosto (ore 21 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3392063444 – info@ilcamminoceleste.it) dal Palazzo Baronale di Caprarica di Lecce con il progetto “L’Arpa in cammino” di Diane Peters prende il via la quinta edizione de "Il Cammino Celeste". Il Festival musicale e culturale nasce nel 2016 da un'idea di Giorgia Santoro, che cura la direzione artistica, e Luigi Del Prete con l'intento di valorizzare le vie percorse dai pellegrini in viaggio verso Gerusalemme nella Puglia meridionale, con particolare attenzione al percorso che dal porto di Brindisi conduce fino a Santa Maria di Leuca. I pellegrini percorrevano il prolungamento della Via Traiana che nel suo tratto sino ad Otranto assunse il nome di “Traiana Calabra”. Strada romana che si ricongiungeva alla “Sallentina”, altra antichissima strada greco-messapica prima e romana poi, che congiungeva Taranto ad Otranto passando per Santa Maria de Finibus Terrae a Leuca.



Arpista e compositrice australiana, Diane Peters percorre un viaggio nel tempo, spaziando dal repertorio della musica sacra a quella profana, proponendo personali riletture della musica medioevale e tradizionale in un cammino musicale che dall’Irlanda attraversa l’Inghilterra sino alla Macedonia. Il suo concerto è una colonna sonora di sogni capace di trasportare l’ascoltatore in altri tempi e in altri luoghi attraverso sonorità ancestrali. La serata inizierà alle 20 con una tavola rotonda sulla Via Francigena nel Salento con Giorgia Santoro (direttrice artistica del Festival), Luigi Del Prete (direttore Associazione Le Comunità ospitanti degli itinerari Francigeni della Puglia meridionale) e Alessia Ferreri (Presidente Soroptimist Club Lecce).