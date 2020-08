Tpp Live 5 Agosto – Gli itinerari estivi di Gioia del Colle, Rutigliano, Mesagne, Aradeo e Barletta 05/08/2020 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo

Quarantacinque minuti di approfondimento e domande di Ileana Sapone e Maddalena Tulanti





Tempo di vacanze e di spettacoli. La Puglia si scopre meta di tanti turisti ma anche di una vivace programmazione culturale diffusa tra alcuni Comuni soci che ripartono dagli spettacoli dopo le chiusure forzate dei teatri per il Covid-19. Gli itinerari estivi tra alcuni dei 60 Comuni soci del TPP (Gioia del Colle, Rutigliano, Mesagne, Aradeo e Barletta) saranno i protagonisti della puntata del Tpp Live in onda mercoledì 5 agosto dalle ore 12 sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese.

A rispondere alle domande di Lu Ileana Sapone e Maddalena Tulanti sarà un ricco parterre di ospiti: Lucio Romano, Assessore alla Cultura di Gioia del Colle; Giuseppe Valenzano, Sindaco Rutigliano; Viriana Redavid, Assessore alla Cultura di Rutigliano; Fabio Salvatore del Magna Grecia Awards; l’attore Fabrizio Saccomanno, protagonista in questi giorni del progetto Iancu, un paese vuol dire che avrà luogo a Mesagne. Durante la puntata sarà possibile interagire con domande in diretta.

La puntata del Tpp Live sarà stata trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Teatro Pubblico Pugliese e cross-posting anche sulle pagine di bonculture, FIRSTonline, Icon Radio, Il Megafono Dei RealiSiti, ilikepuglia, la Repubblica - Bari, LeccePrima.it, PiiiL Cultura Puglia, Puglia 365, Puglia Events, quiSalento.it, Quotidiano l'Attacco, TELEBARI e Radio Doppio Zero, Fondazione Nuovo Teatro Verdi e WebTvPuglia.