Binetto (Bari) - Cronometro del Levante: soddisfazione e applausi per esordienti, allievi e juniores 05/08/2020 Successo agonistico ed organizzativo a tutto tondo in occasione della Cronometro del Levante per esordienti, allievi e juniores disputata nell’omonimo autodromo a Binetto.

In prima linea la Pro.Gi.T Cycling Team di Giovanni Chierico, lo staff dell’Autodromo del Levante (Ivan Pezzella, Giulia Pice e Franco Bramucci) e il comitato regionale FCI Puglia del presidente Giuseppe Calabrese che hanno saputo credere e investire su questo evento con un ottimo riscontro di partecipazione non solo dalla Puglia ma da altre regioni d’Italia (Abruzzo, Campania, Sicilia, Calabria, Veneto, Umbria, Marche, Basilicata, Toscana e Lombardia).



Una gara dal punto di vista tecnico davvero importante con l’assegnazione del titolo regionale FCI Puglia a cronometro solo per le categorie allievi e juniores ma prova superata anche per il rispetto delle normative anti Covid-19 con la perfetta gestione della sicurezza tra atleti e tecnici all’interno dell’autodromo (misurazione della temperatura all’ingresso e suddivisione dei team nei box).



Prestazione sopra le righe in ambito maschile con i migliori tempi di Gianmarco Garofoli (Team LVF - 16’03”) tra gli juniores, Patrick Vanacore (D'Aniello Cycling Wear - 10’59”) tra gli allievi e Armando Vinciprova (Team Toscano Giarre - 7’05”) tra gli esordienti.

Da sottolineare anche gli ottimi riscontri in ambito femminile per Giorgia Simoni (Team Lady Zuliani - 18’21”) tra le juniores Aurora Pellegrini (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro - 14’02”) tra le allieve e Chiara Radesca (Asd Marco Pantani - 8’47”) tra le esordienti.



Ottime le performances dei neo campioni regionali FCI Puglia della crono Gabriele Cosma Rausa (Pro.Gi.T Cycling Team) tra gli allievi e Vittorio Carrer (Cps Professional Team) tra gli juniores, entrambi al secondo posto rispettivamente dietro Vanacore e Garofoli.



L’Autodromo del Levante a Binetto si conferma ancora il fiore all’occhiello di tutto il ciclismo giovanile pugliese: sotto l’impulso di questa manifestazione sta per nascere una nuova società giovanile affiliata alla Federciclismo Puglia (la centesima in assoluto) che farà capo all’autodromo e sarà intitolata in memoria dell’ex pilota automobilistico Ralph De Palma (pugliese di nascita e naturalizzato statunitense, scomparso nel 1956).



JUNIORES UOMINI

1° Gianmarco Garofoli (Team LVF) 12,8 chilometri in 16’03” media 47,850 km/h

2° Vittorio Carrer (CPS Professional Team) 16’30” campione regionale FCI Puglia

3° Antonio Pio Bevilacqua (Team LVF) 17’00”

4° Luca Russo (CPS Professional Team) 17’08”

5° Francesco Cito (Pro.Gi.T Cycling Team) 17’16”03

6° Andrea Alfio Bruno (Team Toscano Giarre) 17’16”21

7° Antonio Pietro Aliano (Ciclo Team Laerte) 17’32”

8° Ettore Loconsolo (CPS Professional Team) 17’38”

9° Gianluigi Romano (D'Aniello Cycling Wear) 17’52”

10° Gaetano Salvemini (Ciclo Team Laerte) 18’00”



JUNIORES DONNE

1° Giorgia Simoni (Team Lady Zuliani) 12,8 chilometri in 18’21” media 41,853 km/h

2° Giulia Giuliani (Team Lady Zuliani) 18’32”

3° Letizia Brufani (Team Lady Zuliani) 18’57”



ALLIEVI UOMINI

1° Patrick Vanacore (D'Aniello Cycling Wear) 8 chilometri in 10’59” media 43,703 km/h

2° Gabriele Cosma Rausa (Pro.Gi.T Cycling Team) 11’02” campione regionale FCI Puglia

3° Federico Di Mauro (Pedale Rossoblu Truentum) 11’07”

4° Michele Coccia (Cagnano Varano Ciclismo) 11’15”

5° Davide De Giorgi (Pro.Gi.T Cycling Team) 11’21”

6° Giovanni Apuzzo (D'Aniello Cycling Wear) 11’22”10

7° Marco Vito Di Santo (AC Dilettantistica Terra di Puglia) 11’22”62

8° Simone Livrieri (Cagnano Varano Ciclismo) 11’27”

9° Italo Fini (Cagnano Varano Ciclismo) 11’31”08

10° Giacomo Donato (Team Mazzei Club Corridonia) 11’31”22



ALLIEVE DONNE

1° Aurora Pellegrini (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) 8 chilometri in 14’02” media 34,204 km/h

2° Francesca D'Amico (Asd Marco Pantani) 14’29”



ESORDIENTI UOMINI

1° Armando Vinciprova (Team Toscano Giarre) 4,8 chilometri in 7’05” media 40,659 km/h

2° Michele Pascarella (Team Cesaro) 7’11”

3° Luca Attolini (D’Aniello Cycling Wear) 7’20”71

4° Roberto Giangrande (Team Cesaro) 7’20”98

5° Giuseppe Sciarra (Team Cesaro) 7’24”

6° Mario Rosario D’Aniello (D'Aniello Cycling Wear) 7’31”

7° Pasquale Albanese (Polisportiva Dilettantistica Gaetano Cavallaro) 7’37”

8° Carlo Ametrano (Team Cesaro) 7’42”

9° Simone Coccia (Mobili Lissone) 7’55”

10° Vincenzo Bonomo Team Cesaro 8’04”



ESORDIENTI DONNE

1° Chiara Radesca (Asd Marco Pantani) 4,8 chilometri in 8’47” media 32,789 km/h

2° Kristel Krasnai (Scuola di Ciclismo Franco Ballerini Bari) 10’05”