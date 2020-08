7 agosto - Vincenzo Mollica in "Prima che dimentico tutto" ad Andria 07/08/2020 "Prima che dimentico tutto" per una serata tra parole e musica. Sarà questo il filo conduttore del prossimo evento organizzato dal Circolo Culturale Corte Sveva che il 7 agosto alle 21.00 ospiterà negli spazi di Tonnoconte Resort ad Andria il nuovo spettacolo di Vincenzo Mollica.



Lo storico giornalista Rai, tra i più amati del piccolo schermo, sarà in scena con un format scritto e diretto da Fabio Frizzi, musicista e compositore, fratello dell'indimenticabile Fabrizio. Ad accompagnarli in questa conversazione tra parole e canzoni, la chitarra di Riccardo Rocchi.



La serata raccoglierà fondi per la ricerca contro il cancro per Airc Comitato Puglia.

I biglietti sono in vendita negli store Mondadori di Andria, Barletta e Trani