de Mori Castellana (Bari) - New Mater Volley - Pubblicato il calendario della A2: debutto a Mondovì, prima in casa con Bergamo 06/08/2020



La Lega Pallavolo Serie A ha pubblicato nella giornata di oggi, giovedì 6 agosto 2020, il calendario ufficiale del campionato nazionale serie A2 Credem Banca di pallavolo maschile 2020/2021. Come noto, saranno 12 le squadre al via. Assieme alla New Mater Volley Castellana Grotte, ci saranno anche tre formazioni lombarde (Cantù, Brescia, Bergamo), due toscane (Siena e Santa Croce), due rappresentanti piemontesi (Cuneo e Mondovì), un’altra squadra pugliese (Taranto), una lucana (Lagonegro), una emiliana (Reggio Emilia) e una abruzzese (Ortona).



L’inizio del campionato è fissato per il 18 ottobre prossimo, l’inizio del girone di ritorno il 3 gennaio 2021. Una sola pausa in calendario (a fine gennaio), nessun turno infrasettimanale. Il cammino della New Mater Volley partirà da Mondovì (prima giornata, 18 ottobre). Il debutto al Pala Grotte è fissato una settimana dopo con il Bergamo (seconda giornata, 25 ottobre), compagine in cui hanno giocato la scorsa stagione Garnica, Zonta ed Erati. Seconda e terza giornata presentano subito un doppio turno casalingo: l’1 novembre a Castellana arriva Cuneo. Alla quinta giornata (15 novembre andata in Puglia, 7 febbraio ritorno in Basilicata) il derby appulo-lucano con Lagonegro. Sarà Taranto, invece, la sede di gara del primo derby pugliese di stagione: il 20 dicembre alla decima giornata (ritorno al Pala Grotte il 14 marzo al penultimo turno). Chiude il calendario, infine, la sfida ad Ortona (andata in Puglia il 27 dicembre, ritorno in Abruzzo il 21 marzo).



“Sapevamo di essere di fronte ad un campionato privo di turni facili - ha commentato il direttore sportivo Bruno De Mori - L’inizio è stimolante, subito scoppiettante. Andremo a Mondovì, una trasferta parecchio insidiosa e poi due di fila in casa con Bergamo e Cuneo, assolutamente non facili. Poi ancora Brescia e Lagonegro. Credo che dovremo essere molto pronti, fin dall’inizio perché avremo subito gare impegnative e conterà molto la rapidità con cui riusciremo a trovare una buona intesa di squadra”.



Fissata, intanto, anche la data del raduno e dell’inizio della preparazione: lunedì 24 agosto staff tecnico e atleti si ritroveranno a Castellana Grotte per riprendere le attività in vista dell’inizio della stagione.



