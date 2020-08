11 agosto - Il duo Armòniatango a Barletta 11/08/2020 IL DUO ARMONIA TANGO PER MUSICARTE



Nuovo appuntamento l’11 agosto presso il Laboratorio Urbano GOS acura dell’Associazione Cultura e Musica “G. Curci”



Dopo il grande successo del prestigioso “Federico Pascucci East Trio” che ha fatto registrare il tutto esaurito con standing ovation e numerose richieste di bis, riparte, con un intrigante appuntamento dedicato al Tango, la 12.ma Edizione della Rassegna MusicArte organizzata dalla Associazione Cultura e Musica "G. Curci" di Barletta, in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia, il Mibact e la Fondazione Puglia, ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che valorizzano i talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento di tutte le aree cittadine per una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale.



L’Appuntamento è per l’11 agosto, presso l’Auditoriuma Gos alle 20,30, con il prestigioso duo Armòniatango, duo che nasce dalla passione comune per il tango argentino della cantante e ballerina Monia Quatela e del pianista e fisarmonicista Walter Bagnato.



Dopo diverse collaborazioni musicali, il duo sente l’esigenza di voler sperimentare un nuovo repertorio “tanguero”. Nasce così un connubio tra il tango tradizionale con brani degli intramontabili Anibal Troilo, Francisco Canaro, Juan D’Arienzo, Carlos Di Sarli, Osvaldo Pugliese, e il tango piu contemporaneo di Astor Piazzolla e Goran Bregovic’. Il concerto è un viaggio attraverso l’amore, la passione, l’abbandono, ma anche l’allegria, la creatività e l’improvvisazione (cantata, recitata, suonata e a volte anche ballata).



Il tutto ispirato da quel sentimento nostalgico tipico del tango e della cultura argentina.

“Il Tango è un pensiero triste che si balla…., ma è anche un incontro di due corpi , passione irrefrenabile, seduzione sottile, ma è anche racconto. Così tra atmosfere rarefatte ed intime emozioni, sarà la raffinata voce di Monia Quatela e l’eclettica fisarmonica di Walter Bagnato ad accompagnarci in questo viaggio sensuale e passionale del tango. Le note della fisarmonica si intrecciano al canto, in un gioco di parti che sono sempre un tutt’uno. Le dinamiche raccontano la musica, in un’intesa ad occhi chiusi, che ascolta anche il silenzio. Una musica che incanta e incatena dalla quale è difficile liberarsi. Un binomio sempre più consolidato, capace di attraversare, con opportuno senso filologico e guizzi creativi particolarmente interessanti, il repertorio dell’America Latina: dal tango alla musica popolare.



Accesso con mascherina - Ticket 2 €uro

Info 3803454431- email: info@culturaemusica.it