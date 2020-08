11 agosto - Gabriele Poso Organik Quartet per un live esclusivo a El Barrio Verde di Alezio (Lecce) 11/08/2020 MARTEDì 11 AGOSTO GABRIELE POSO ORGANIK QUARTET CON MYLIOUS JOHNSON, MARCO BARDOSCIA E GIUSEPPE MAGAGNINO LIVE A EL BARRIO VERDE CON UN ESCLUSIVO CONCERTO D’IMPROVVISAZIONE



Martedì 11 agosto il palco estivo del Barrio Verde di Alezio vedrà protagonista Gabriele Poso Organik Quartet, con Mylious Johnson alla batteria, Giuseppe Magagnino al piano e Marco Bardoscia al basso, impegnati in un esclusivo live di improvvisazione, con uno spettacolo unico pensato appositamente per il concept bar del comune salentino.



Dalle 22:30 il polistrumentista e virtuoso delle percussioni Gabriele Poso, con i suoi musicisti, accompagnerà il pubblico in un’esperienza musicale a 360 gradi, con un palco immerso nel verde a far confluire la musica in un viaggio ancestrale alla scoperta dell’eredità culturale delle percussioni e del ritmo. Reduce dalla pubblicazione di Batik, il suo ultimo disco che fa confluire su disco l’esperienza live dei suoi concerti intorno al mondo, continua a conquistare il pubblico con le sue performance appassionate. Tra i suoi sostenitori più illustri, Gilles Peterson ne ha inserito alcune tracce nel suo The International Worldwide Show e altri show internazionali.



INGRESSO LIBERO

Start ore 22:30

Prenotazione obbligatoria al 327 4592706

www.facebook.com/elbarrioverde7



Evento facebook: https://www.facebook.com/events/299034481550748/



Nel 2016 Giulio Dimo e Davide Ventura hanno dato vita a El Barrio Verde, un ambiente dinamico, giovane e creativo dove si alternano rassegne culturali e festival musicali che negli anni hanno visto avvicendarsi ospiti come Erri De Luca e Catena Fiorello e artisti d'eccezione come Martha High & The Soul CookersBoosta, Max Casacci, Steff Burns, Erica Mou, Go Dugong, Bunna, Bowland, Mokadelic, Davide Shorty, Nicodemus, Underspreche, Popoulous, Mylius Johnson, Cesare Dell'Anna, Gabriele Poso, Mino De Santis, Carolina Bubbico, senza considerare poi i migliori musicisti della scena locale che compongono la ricca programmazione musicale del Barrio Verde.

Ormai una tradizione anche i format creati dalla direzione artistica come All'Opera, la rassegna lirica invernale, Amici del Barrio, format in cui musica, arte e artigianato si fondono per garantire un'esperienza culturale a 360° e Italians Do It Better, che riunisce in un unico evento la qualità di artisti e musicisti locali al servizio delle più grandi canzoni della storia della musica italiana.

El Barrio Verde trae la sua ispirazione dalla natura che lo circonda, il suo ambiente caldo e rilassante è reso ancora più invitante dalle proposte di food e drink da gustare durante gli eventi che compongono un menu appena rivisitato, con particolari cocktail pensati ad hoc dai propri barman e accostamenti salati che spaziano dal pasticciottino ripieno ai montaditos, dai panini farciti con prodotti di qualità spesso a Km0 ai piatti freddi e la stuzzicheria.



LE DATE DELLL’ESTATE 2020:



- martedì 11 agosto: Gabriele Poso – ore 22:30

- sabato 22 agosto: Italians Do It Betters – ore 22:30