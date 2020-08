11 agosto - La compagnia Onirica Teatro in Sogno di una notte di mezza estate a Vernole (Lecce) 11/08/2020 SOGNO D’ESTATE ALLE CESINE

(dal Sogno di una notte di mezza estate di William Shakespeare)

il giorno Martedì 11 Agosto 2020

presso la Masseria Cesine e la Riserva Naturale di Stato Le Cesine di Vernole (LE)

(Centro Visite Masseria Le Cesine)

Botteghino ore 19:45 – Inizio ore 20.00





Con Gabriella Altomare, Rosanna Cassano, Davide De Marco, Donatello De Mita, Vito Latorre, Silvana Pignataro e Antonio Repole

Adattamento e regia Vito Latorre



In una Notte d’Estate di incantesimi e magie, fate e folletti, passeggiate e teatro, il Bosco della splendida Riserva Naturale delle Cesine di Vernole si tinge di mistero. I mirti ed i lentischi abbracciano e profumano strani personaggi che si aggirano tra alberi di quercia e cespugli di cisto: è il popolo fantastico della notte, quello dei sogni di ciascuno di noi, quelli che tutti vorremmo vivere almeno una volta.

In piena armonia con la natura, l’esperienza della passeggiata al tramonto curata dalla Cooperativa di Educazione Ambientale Seges di Vernole, si arricchisce della rappresentazione teatrale di alcune scene tratte dal “Sogno di una notte di mezza estate” di William Shakespeare.

La passeggiata teatrale itinerante si rivolge benissimo a tutte le fasce d'età, in particolare alle famiglie, affascinando i bambini e gli adulti ed è stata insignita dal “Premio Ellisse” 2013 nella sezione ambiente. Commento alla motivazione è stato "Quando il teatro si sposa alla natura, nascono meraviglie!"



L’iniziativa rientra nel programma del “Physis 2020 – Festival itinerante di teatro natura per lo sviluppo sostenibile e la qualità della Vita” , è organizzata in collaborazione con la Cooperativa di Educazione Ambientale Seges di Vernole e rientra nell’ambito del Programma Straordinario del 2020 in Materia di Cultura e Spettacolo della Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio - Azione 2



Durata della passeggiata/spettacolo nel bosco: 70-75 minuti

Si consiglia di portare con sé torcia, antizanzare e di indossare abbigliamento e scarpe comode.



Costi:

15 euro adulto -12 euro da 5 a 10 anni – gratuito fino a 4 anni

Gli eventi prevedono un numero contingentato di partecipanti nel rispetto delle Misure di prevenzione indicate dall’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n 259 DCPM dell’11 Giugno 2020.

Prenotazione obbligatoria on line su eventbrite.it (massimo 25 partecipanti di cui 10 bambini)

Per tutte le informazioni seguite la pagina facebook e IG di Onirica o contattare il 328 7160463/3473238042.



Dove: Masseria Cesine (Vernole – LE - gps: 40.350098, 18.336225)



