Corigliano d'Otranto (Lecce) - Il sapore della comunicazione. Food&Wine tra social e buone pratiche 10/08/2020 Mercoledì 12 agosto - ore 20

Terrazza del Ristoro - Castello Volante

Corigliano d'Otranto (Le)

Ingresso libero fino a esaurimento posti

Ticket degustazione facoltativo 8 euro

Info 3331803375 - www.seifestival.it



IL SAPORE DELLA COMUNICAZIONE.

FOOD&WINE TRA SOCIAL E BUONE PRATICHE

Proseguono gli appuntamenti musicali e culturali della quattordicesima edizione del SEI festival, ideato, prodotto e promosso da Coolclub, con la direzione artistica di Cesare Liaci.



Mercoledì 12 agosto (ore 20 - ingresso libero fino a esaurimento posti) sulla terrazza del Ristoro del Castello Volante di Corigliano d'Otranto appuntamento con "Il sapore della comunicazione. Food&Wine tra social e buone pratiche". Un incontro di riflessione e approfondimento nato dalla collaborazione tra il festival e Vini Garofano, partner di questa edizione.



Coordinato da Pierpaolo Lala, giornalista, operatore culturale e addetto stampa di Coolclub e del Sei Festival, e dalla giornalista Jessica Niglio, responsabile comunicazione di Vini Garofano, l'incontro ospiterà le testimonianze di Raffaele Fischetti (Presidente FIS - Fondazione Italiana Sommelier del Trentino Alto Adige, amministratore della community Facebook "Sommelier: appunti di degustazione" e autore del libro "Il Vino dalla parte del cuore"), Alfredo Polito (giornalista enogastronomico e collaboratore della rubrica Sapori di Repubblica) e Federica Stella Blasi (ricercatrice e blogger che nel suo progetto “Stasera mi porto a cena fuori” racconta le sua avventure in solitaria tra ristoranti, trattori e osteria d’Italia e d’Europa). Durante la serata sarà presentata "Blanco y Sabroso", seconda playlist curata da CoolClub come "colonna sonora" delle produzioni della cantina salentina, questa volta, dopo quella dedicata al Girofle, ispirata al vino "Bianca dei Censi". A seguire selezioni musicali a cura di Stefano Mastrandrea.



Con un ticket unico di 8 euro sarà possibile degustare tre calici di Girofle (Salento IGP Rosato – Negroamaro 100%), Rosso dei Censi (Puglia IGT – Negroamaro 90% e Malvasia 10%) e Bianca dei Censi (Puglia IGP Bianco – Greco 50% e Trebbiano 50%), tre vini delle Cantine Garofano che SEI Festival propone al Castello Volante durante le serate estive. Dal 1995 la famiglia Garofano produce nella propria Tenuta in Copertino vini di stile, nel rispetto della vocazione del territorio. Una filosofia che si fonda su una profonda conoscenza e in una vera e propria passione per il vitigno salentino per eccellenza, il Negroamaro, fonte d’ispirazione e cifra stilistica dell’azienda fondata dall’enologo Severino Garofano e oggi guidata dai figli Stefano e Renata.



Il SEI Festival proseguirà ad agosto con Napoli Segreta (domenica 16), Giovanni Truppi (martedì 18), Erica Mou (giovedì 20), Lucio Corsi (venerdì 21), Julielle e LefrasiincompiutediElena (sabato 22).



Realizzato con il sostegno del Fus – Fondo Unico per lo spettacolo del Mibac e di Regione Puglia e Teatro Pubblico Pugliese nella "Programmazione Custodiamo la cultura in Puglia”, il Festival è organizzato in collaborazione con Ferrovie SudEst (vettore ufficiale), Vestas Travel e Vini Garofano e con i media partner Radio Wau, RadioSonar, RKO, Alpaca Music, Le Rane e Sei tutto l'indie di cui ho bisogno.