12 agosto - Presentazione del volume 'La Storia, la fede" di Walter De Santis e Vincenzo Romano ad Alezio (Lecce) 12/08/2020 ASSOCIAZIONE ATLANTIDE PRESENTA:

MERCOLEDì 12 AGOSTO AD ALEZIO IL VOLUME "LA STORIA, LA FEDE" DI VINCENZO ROMANO E WALTER DE SANTIS - LA STORIA DELLA CONFRATERNITA DI SANTA MARIA DELLA LIZZA A 350 ANNI DALLA SUA FONDAZIONE



Ancora una pubblicazione, ancora una piccola grande soddisfazione per l'Associazione Culturale Atlantide di Alezio!



Il 12 agosto, alle ore 21, ad Alezio, presso Largo Fiera, Atlantide presenterà il libro 'La Storia, la Fede. La Venerabile Confraternita Santa Maria della Lizza di Alezio nel 350° anno dalla fondazione 1670-2020' degli autori Walter De Santis e Vincenzo Romano.

L'evento, patrocinato dalla Regione Puglia - Assessorato all'Industria Turistica e Culturale, dalla Provincia di Lecce, dalla Parrocchia Santa Maria Addolorata - Diocesi Nardò Gallipoli e dalla Venerabile Confraternita Santa Maria della Lizza, si svolgerà nel rispetto delle norme anti-Covid.



Porgeranno i saluti: la Prof.ssa Laura Minerva, presidente dell'Associazione Culturale Atlantide, il Dott. Andrea Vito Barone, sindaco di Alezio, Don Antonio Minerba, parroco di Santa Maria Addolorata in Alezio, Stefano Minerva, presidente della Provincia di Lecce, l'Avv. Loredana Capone, assessore all'Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia.



Interverranno Walter De Santis e Vincenzo Romano, autori del libro. Presenzierà l'evento Sua Eccellenza Monsignor Fernando Filograna, Vescovo della Diocesi Nardò - Gallipoli.



Intermezzo musicale a cura dei Maestri Gabriela Greco E Davide Greco.





L’Associazione Culturale Atlantide, neonata associazione aletina, fa suo il motto dantesco “fatti non foste a viver come bruti ma per seguir virtute e canoscenza” e si prefigge l’obiettivo di promuovere e sostenere eventi e realtà del territorio volti a una sempre più capillare diffusione della cultura. L’Associazione Atlantide è impegnata sul territorio e ha già all’attivo il convegno “Moro Martire Laico”, la prima edizione della rassegna “Il Caffè Letterario di Atlantide”, “Nel sole, nel vento, nel sorriso e nel pianto”, evento a sostegno delle donne, “Ricordando Don Tonino Bello” in ricordo del vescovo buono di Alessano, e “La mafia uccide, il silenzio pure”, evento dedicato a tutte le vittime di mafia con la partecipazione di Giovanni Impastato e le figlie di Renata Fonte.