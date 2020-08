13 agosto - Le notti “tragiche” di Italia 90 a Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto (Lecce) 13/08/2020 Giovedì 13 agosto - ore 21:30

TRISTE, SOLITARIO Y FINAL. LE NOTTI “TRAGICHE” DI ITALIA 90 CON COSIMO ARGENTINA, CARLO D'AMICIS, RICCARDO LANZARONE E LUCA BARROTTA

Giovedì 13 agosto (ore 21:30 - ingresso 7 euro compresa tessera associativa - posti limitati - prenotazione consigliata 3381200398) l'Art&Lab Lu Mbroia di Corigliano d'Otranto ospita Triste, solitario y final. Le notti “tragiche” di Italia 90, una serata ideata e curata dal giornalista e operatore culturale Pierpaolo Lala, curatore del volume "Cucinare con i piedi. Storie di cene mondiali" (Lupo editore, 2014), e dal cantautore Massimo Donno. Tra parole, letture e musica, gli scrittori Cosimo Argentina (autore, tra gli altri, del romanzo "Cuore di cuoio" - Fandango, 2010 - e, con Fiorenzo Baini, del volume "Messi a 90" - Manni, 2010) e Carlo D'Amicis (redattore e conduttore del programma radiofonico di Radio 3 Fahrenheit, capitano per dieci anni della nazionale scrittori Osvaldo Soriano Football Club e autore del romanzo "Il ferroviere e il golden gol", uscito nel 1998 per Transeuropa e ripubblicato nel 2019 da 66thand2nd), l'attore Riccardo Lanzarone e il suonatore di bandoneon Luca Barrotta ricorderanno, a trent’anni di distanza, i mondiali di calcio del 1990 e le sue notti che da magiche, come cantavano Gianna Nannini ed Edoardo Bennato, si trasformarono in tragiche.



Tragiche per gli azzurri di Azeglio Vicini che favoriti dai proponostici e spinti dal pubblico di casa fermarono la loro avventura in semifinale battuti dall’Argentina di Diego Armando Maradona nella “sua” Napoli. Tragiche anche per El pibe de oro che in finale non riuscì a ripetere le magie di Messico 1986 consegnando l’ultima vittoria alla Germania Ovest. Dopo la caduta del Muro di Berlino di pochi mesi prima e in attesa della riunificazione, Italia 90 fu l’ultimo mondiale per tante nazionali che si aggregarono o si moltiplicarono. Triste, solitario y final indagherà il rapporto tra storia, società, economia, letteratura, arti e calcio. E si interrogherà su quell’anno di cesura per molti aspetti. Il canto del cigno di una classe politica travolta, pochi anni dopo, dallo scandalo Tangentopoli e dall’inchiesta Mani Pulite.



L'incontro sarà preceduto alle 20:30 da una cena (primi e secondi piatti, insalatone, verdure, secondo stagionalità e freschezza) con i vini delle Cantine Duca Guarini di Scorrano.

