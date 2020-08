14 agosto - Rachele Andrioli - Redi Hasa - Rocco Nigro in PANACČA al teatro Comunale di Nardň (Lecce) 14/08/2020 TEATRO COMUNALE DI NARDÒ



I TEATRI DI TORRE NOVA

IX EDIZIONE



Rachele Andrioli - Redi Hasa - Rocco Nigro



in

PANACÈA

14 agosto - ore 21

Parco di Porto Selvaggio – Masseria Torre Nova – Nardò (Le)



Per la prima volta insieme in un progetto musicale che si prevede già di successo. Rachele Andrioli, Redi Hasa e Rocco Nigro saranno i protagonisti, il prossimo 14 agosto alle 21, nella Masseria Torre Nova, a Porto Selvaggio, del nuovo appuntamento all’interno della rassegna I Teatri di Torre Nova, organizzata e promossa da TerramMare Teatro, in collaborazione con il Comune di Nardò, e con il Teatro Pubblico Pugliese.

La manifestazione arrivata alla nona edizione ha lo scopo di promuovere il patrimonio culturale, architettonico, storico e naturalistico del territorio neretino, scenario d’incanto che riuscirà a valorizzare la musica del talentuoso trio.





Panacèa



I tre musicisti, che già collaborano da anni in varie formazioni musicali, decidono di iniziare insieme un nuovo percorso.

Un percorso fatto di esperienze che si intrecciano, si impastano e poi si trasformano.

Si attraversa la musica popolare che unisce i mondi, dal sud America all'Europa dell'est fino ad arrivare al sud Italia guardando il mare, tendendo la mano per accarezzare le montagne dell'Albania, ricordando i luoghi di appartenenza dei tre artisti.

L'innesco è un dito che indica una nuova canzone da scoprire e da interpretare; da scrivere e seguire fino all'ultimo tasto, all'ultimo pizzico, all'ultimo fiato.

Basterebbe fare un solo passo per immaginare una Direzione, una strada da percorrere.

E questo trio decide di partire.



Rachele Andrioli - voce e percussioni

Redi Hasa - violoncello

Rocco Nigro – fisarmonica





Continua, inoltre, l’iniziativa “Riapriamo per non chiuderci”, in programma ogni mercoledì, a partire dal 29 luglio, dalle 18 alle 21, nel Teatro Comunale di Nardò, in corso Vittorio Emanuele II.

Il Teatro sarà aperto per dare spazio a tutti coloro che vogliono fare qualcosa sul palco. Attori, musicisti, artisti, semplici cittadini: chiunque può accedere per esibirsi o fare delle prove. Il teatro è di tutti e tutti possono usufruirne. Da spettatori o da attori.





Costo biglietto 5 euro

I biglietti per gli spettacoli e concerto possono essere acquistati presso il teatro Comunale in corso Vittorio Veneto 22 ogni mercoledì dalle 18:00 alle 21:00 o direttamente presso la Masseria di Torre Nova -Parco di porto selvaggio

I posti saranno singoli e adeguatamente distanziati, e verranno assegnati in ordine di acquisto del ticket di ingresso.

Ricordiamo a tutti l'obbligo di indossare la propria mascherina fino al momento in cui si verrà accompagnati al proprio posto a sedere.





Per informazioni 0833/602222 – 3486722242 -3897983629-3208949518