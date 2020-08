20 21 agosto - Nel Gioco del Jazz: Jazz San Marco un mini festival a San Marco in Lamis 20/08/2020 JAZZ SAN MARCO – progetto proposto dall’Associazione “Nel gioco del Jazz” per Arene Culturali” POC METRO 2014 – 2020 del Comune di Bari – punta soprattutto alla valorizzazione del territorio e delle periferie urbane. Lo dimostra la scelta del luogo: il cortile della storica chiesa di San Marco a Japigia, quartiere dove già sono in corso altre iniziative promosse dalla stessa associazione, ma non a carattere musicale. Ma punta anche alla valorizzazione di musicisti del nostro territorio, che ormai hanno raggiunto la piena affermazione a livello nazionale ed internazionale, sui quali il maestro Ottaviano ha da sempre encomiabilmente investito moltissime energie.



E così, nel corso del minifestival di due giorni (20 e 21 agosto 2020), si avvicenderanno Vince Abbracciante, Gaetano Partipilo, Alberto Parmegiani e Gianlivio Liberti, ciascuno con la propria formazione musicale, tutte composte da artisti pugliesi.



Qui di seguito il programma nel dettaglio:

• 20 agosto 2020

ore 20:00 Duo Vince Abbracciante e Paola Arnesano

ore 21:30 Three Moons con Gaetano Partipilo, Mauro Gargano e Fabio Accardi



• 21 agosto 2020

ore 20:00 Alberto Parmegiani and the Daredevils con Antonello Losacco e Francesco Schepisi

ore 21:30 Gianlivio Liberti Levity Trio con Giuseppe Bassi e Mike Rubini

Da diversi decenni ormai il miglior “brand” musicale pugliese è rappresentato da quei musicisti che con il Jazz declinato al mediterraneo, sono un valore solido, attrattivo e riconoscibile a livello nazionale. Jazz a San Marco intende quindi valorizzare quattro grandi autori ed interpreti, con i loro progetti musicali, in una due giorni intensa di spettacolarità, scambi ed intrecci divulgativi, con guide all’ascolto con giornalisti di settore, e spazi espositivi, con una piccola mostra fotografica sulla storia del Jazz in Puglia più recente.