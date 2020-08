Nardò (Lecce) - “I GIARDINI DEL VINTAGE” mostra-mercato dedicata al collezionismo e all'antiquariato 12/08/2020 DAL 12 AGOSTO A NARDÒ

Torna all'Oasi Tabor la mostra-mercato dedicata al collezionismo e all'antiquariato. In località Cenate, dodici giorni imperdibili per gli amanti degli oggetti d'epoca



Dopo il fortunato appuntamento di luglio che ha visto la partecipazione di migliaia di visitatori, da oggi 12 agosto tornano a Nardò “I Giardini del Vintage”, mostra-mercato di antiquariato e modernariato giunta alla settima edizione, che rimarrà aperta al pubblico fino a domenica 23 agosto. Anche stavolta a ospitare l'evento saranno i giardini dell’Oasi Tabor nell'antica dimora del Palazzo Vescovile in località Cenate, a pochi passi dalla marina di Santa Caterina. «Siamo di nuovo pronti – dichiara l’organizzatrice, la neretina Wanda Guida – a incontrare collezionisti e amanti dell'antico e del vintage tra mobili d'epoca, giradischi, libri e qualche rarità. Antiquari ed espositori provenienti da tutta la Puglia guideranno il pubblico in una bella “full immersion” di ricordi». Orari di apertura al pubblico: 9.30-13.30; 15.30-23.



La mostra-mercato, a ingresso gratuito, è raggiungibile da Nardò anche attraverso la linea 111 di Salentoinbus. Info: wandaguida@yahoo.it – tel. 3402921566.



Misure sanitarie all'ingresso

L'evento si tiene in un ampio spazio all'aperto che consente il necessario distanziamento fra i visitatori, nel rispetto delle attuali norme anti-Covid. Tuttavia è obbligatorio portare con sé la mascherina, da indossare nei casi previsti o per eventualmente accedere nei locali al chiuso presenti all'interno della struttura (sale, bar, reception, ecc.). In caso di elevata affluenza di pubblico, gli ingressi potrebbero comunque essere contingentati.