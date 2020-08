Ruvo di Puglia (Bari) - LINEA festival 2020 Valeria is out now Mostra personale di Valeria Secchi a cura di Laura Tota 12/08/2020 Apulia Center for Art and Technology è lieta di comunicare il grande successo di pubblico ottenuto dall'inaugurazione di Valeria is out now, mostra personale di Valeria Secchi, a cura di Laura Tota, realizzata nel centro storico di Ruvo di Puglia (BA).



Il progetto espositivo, fruibile giorno e notte fino al 31 agosto, è stato accolto con grande entusiasmo e molti cittadini di Ruvo hanno contributo con passione alla realizzazione di un coinvolgente e diffuso allestimento che ha permesso di accogliere un gran numero di persone in mostra nel massimo rispetto di tutte le necessarie norme sanitarie.

Valeria Secchi, presente insieme alla curatrice all'inaugurazione, ha realizzato un evento inedito per la cittadina pugliese, un viaggio fra arte contemporanea e promozione del territorio - realizzato grazie alla partecipazione attiva tra città e artista, e all'importante contributo della Pro Loco UNPLI Ruvo di Puglia - ed ha sviluppato con tutto lo staff di LINEA una nuova modalità di ampio coinvolgimento territoriale che guarda al futuro e valorizza il passato.