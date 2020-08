Barletta - FALO’ VIETATI IN SPIAGGIA 13/08/2020 Per evitare, come successo di recente il ripetersi di episodi di accensioni di falò in spiaggia, l’Amministrazione comunale, in occasione dell’arrivo della festività del ferragosto, ricorda che tale attività è severamente vietata dalla normativa nazionale e regionale vigente che tutela la costa e ne disciplina l’uso vista anche la pericolosità in ordine alla salute pubblica.



Tale divieto viene specificatamente rimarcato dalla Regione Puglia che nella Ordinanza balneare 2020 della Regione Puglia (determinazione dirigenziale n°249 del 21.5.2020) all’art. 4 prevede, sulle aree demaniali marittime della costa, anche in considerazione dell’emergenza Covid 19, il divieto assoluto ad accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate.



Non è possibile, inoltre, campeggiare con tende, roulotte, camper nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate.



Il divieto si estende anche al transito o alla sosta di automezzi, motociclette, ciclomotori e veicoli di ogni genere sulla sabbia.



I trasgressori saranno perseguiti dalle Autorità a ciò preposte.