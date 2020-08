Putignano (Bari) - BOTTEGHE IN TOUR: VISITE GUIDATE AI LABORATORI DOVE NASCONO I CARRI ALLEGORICI 14/08/2020 Tutti i giorni, fino al 3 settembre, previa prenotazione telefonica



Un viaggio dove la magia ha inizio, dove la creatività e la maestria degli artigiani putignanesi della cartapesta dà forma ai carri allegorici. Torna anche questa estate, inserito nella programmazione di Popola! - Putignano, Spazi alle idee, Botteghe in Tour. Visite guidate a cura della Fondazione Carnevale di Putignano nel magico mondo dove vengono costruiti i “giganti” che animano il Carnevale più antico d'Italia e più lungo d'Europa. Veri e propri villaggi fantastici per toccare con mano e vedere dal vivo cosa c’è “dentro al Carnevale”. Un’esperienza da non perdere.



Le visite alle "Botteghe della Cartapesta" (in via Padre G. Lerario, Putignano) sono in programma tutti i giorni fino al 3 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle 19:00. È obbligatoria la prenotazione al numero 340.2387444 entro il giorno precedente. È disponibile la guida anche in lingua inglese. Previsto un contributo di partecipazione di € 5,00; bambini fino a 10 anni ingresso gratuito.