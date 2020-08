19 agosto - MEMORIAL GARCIA LORCA: POETA en NUEVA YORK a Galatone (Lecce) 19/08/2020 Dopo i lunghi mesi di lockdown ritorna in campo la COMPAGNIA MURA DI FLAMENCO ANDALUSO con il

“ MEMORIAL GARCIA LORCA: POETA en NUEVA YORK “

NELL'ATRIO DEL PALAZZO MARCHESALE BELMONTE PIGNATELLI A GALATONE ( LE)



lunedì 19 agosto 2019, h. 21, con ingresso libero



in ESCLUSIVA NAZIONALE con la DIREZIONE ARTISTICA DEL PROF. MASSIMO "MAX" MURA ed i patrocini dell'AMBASCIATA di SPAGNA IN ITALIA, della REGIONE PUGLIA-ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA TURISTICA E CULTURALE, della PROVINCIA di LECCE, del COMUNE di GALATONE e dell'ISTITUTO CULTURE MEDITERRANEE della PROVINCIA di LECCE



nell’ 84mo ANNIVERSARIO DELL’UCCISIONE DEL GRANDE POETA ANDALUSO FEDERICO GARCIA LORCA ucciso dai falangisti franchisti vicino Granada il 19/08/1936 e nell’80mo anniversario della pubblicazione postuma (nel 1940 in Messico e negli USA) dell’ultima Opera poetica " POETA EN NUEVA YORK" di FEDERICO GARCIA LORCA, opera surrealista e con profondi contenuti umanitari, con L’ESCLUSIVA DELL’AUTOREVOLE INTERVENTO A DISTANZA in VIDEOCOLLEGAMENTO, sul tema del Memorial, del GRANDE ISPANISTA DI FAMA INTERNAZIONALE PROF. GABRIELE MORELLI dell’UNIVERSITA’ di BERGAMO, Autore di importanti e prestigiose biografie su Federico Garcìa Lorca e su Pablo Neruda in volumi della Salerno Editrice, che ha definito "Poeta en Nueva York" di F. Garcìa Lorca " il libro senza dubbio più importante e più moderno di Lorca " e, sempre per il Prof. Gabriele Morelli, "la poesia di Lorca ha costituito una feroce critica al modello del sistema capitalistico che emargina i poveri, i negri e le creature della natura nella cui ferita si raffigurava il poeta". Alla luce dei tristi fatti di razzismo avvenuti negli Stati Uniti pochi mesi fa tale opera poetica pubblicata postuma esprime la sua attualità pregnante perchè, come ha sottolineato un altro grande ispanista , il Prof. Giovanni Caravaggi ( curatore di "Poesie" di Federico Garcìa Lorca, Salerno Editrice, Roma 2010) "i negri sono fra i protagonisti più autentici di Poeta en Nueva York che ne esalta epicamente la struggente malinconia e Garcìa Lorca, il quale su tale sua opera poetica affermò che "io volevo fare il poema della razza negra del Nord-America e sottolineare il dolore che i negri sentono perchè sono negri in un mondo contrario, schiavi di tutte le invenzioni dell'uomo bianco e di tutte le sue macchine", proietta nell'americano di colore, emarginato e umiliato, lo stesso atteggiamento di simpatia che già lo aveva spinto ad esaltare il gitano andaluso. Nella civiltà consumistica il negro riesce a rifiutare un modello d'esistenza degradante grazie alla forza della sua fantasia, al sogno struggente di una remota esistenza tribale."



Questo il programma del Memorial Garcìa Lorca a cura della Compagnia Mura di Flamenco Andaluso:



-Saluti del SINDACO di GALATONE FLAVIO FILONI

-Introduzione del Prof. MAURIZIO NOCERA, Antropologo e Scrittore



-INTERVENTO A DISTANZA in VIDEOCOLLEGAMENTO, sul tema del Memorial, del PROF. GABRIELE MORELLI dell’UNIVERSITA’ di BERGAMO

-Esecuzione di brani di Flamenco del Chitarrista Compositore MAX MURA accompagnato dal Percussionista (cajòn e bongo) LAYE SECK

-Reading di poesie di Federico Garcia Lorca da "Poeta a Nuova York" tra cui le celebri poesie del secondo gruppo "Los negros" e "Oficina y denuncia" a cura di SALVATORE COSENTINO, Magistrato e Autore teatrale con le falsetas chitarristiche di MAX MURA



Prevista anche la partecipazione straordinaria del soprano ANTONELLA FIORENTINO e del violinista DOMENICO ZEZZA che eseguiranno suggestive arie da camera e d'opera spagnole.



Il programma prevede anche, in memoria dell'indimenticabile Prof. GIOVANNI BERNARDINI, insigne scrittore, poeta, saggista e illustre Professore di Lettere al Liceo "G. Palmieri" di Lecce, la lettura della sua poesia "Per Federico Garcìa Lorca" dalla sua raccolta poetica "Emblema e metafora".





Per l'ingresso gratuito consentito fino a 100 posti a sedere e comunque per assistere all'evento, entro tale limite di posti, saranno rispettate le regole antiCovid-19 di cui ai D.P.C.M. dell' 11/06/2020 e del 14/07/2020. A tal fine sono gradite le prenotazioni, con indicazione del numero e dei nominativi di chi desideri partecipare, alla email: maxmuraflamenco@yahoo.it oppure sulla pagina Facebook della Compagnia Mura di Flamenco Andaluso.