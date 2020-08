18 agosto - A Chill Scrambled Jazz Night’, con la voce di Barbara Crapolicchio e il Calenda Vita Jazz Quartet a Barletta 18/08/2020 “A Chill Scrambled Jazz Night’

la straordinaria voce di Barbara Crapolicchio

e il Calenda Vita Jazz Quartet

per MusicArte al Parco dell’Umanità





Prossimo appuntamento per MusicArte 2020 il 18 agosto, alle ore 20,30, presso il Parco dell’Umanità, per la 12.ma Edizione della Rassegna MusicArte organizzata dalla Associazione Cultura e Musica "G. Curci" di Barletta, in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia, il Mibact e la Fondazione Puglia, ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che valorizzano i talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento di tutte le aree cittadine per una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale.



Dopo due intense e bellissime serate dedicate al Tango nelle sue varie declinazioni, con il Duo Armonia Tango e la spumeggiante serata dedicata a Napoli dell’Ensemble Orizzonti Sonori, che hanno fatto registrare il tutto esaurito, nuovo appuntamento con una serata di ‘Jazz strapazzato’, in un Concerto 'site specific' ‘A Chill Scrambled Jazz Night’, con la straordinaria voce di Barbara Crapolicchio e il Calenda Vita Jazz Quartet formato da Riccardo Lorusso, chitarra e voce, Gabriele Mastropasqua al sax, Antonio Simone alle tastiere, Marcello Spallucci alla batteria,con l’interpretazione di standard jazz fino ad una rivisitazione in chiave completamente nuova e inedita di canzoni italiane ed internazionali, per dimostrare al pubblico le grandi capacità duttili che il jazz o la fusion jazz possono offrire. La serata sarà anche arricchita da brani inediti scritti per la serata, a ulteriore interessante contenuto musicale per un evento che ravviverà l’atmosfera della nostra periferia.



Prenotazione obbligatoria 3803454431

Accesso con mascherina - Ticket 2 €uro