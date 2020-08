Castellana Grotte aderisce al “Smart Graduation day” per premiare simbolicamente i laureati durante l’emergenza covid 14/08/2020 Anche il Comune di Castellana Grotte – Assessorato alle Politiche giovanili e Pubblica istruzione - aderisce all’iniziativa “Smart Graduation Day” promossa da Regione Puglia e ANCI per l’assegnazione di un premio simbolico agli studenti pugliesi che si sono laureati in modalità telematica durante i mesi di chiusura delle università a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19.



L’iniziativa vuole promuovere un momento celebrativo per quanti hanno dovuto rinunciare alla cerimonia di proclamazione della laurea ed alle emozioni e soddisfazioni da condividere con parenti e amici.



A settembre, dunque, in ogni Comune aderente si svolgerà una cerimonia in un luogo aperto al pubblico, durante la quale si consegnerà ad ognuno dei laureati presenti un premio simbolico, ovvero un albero con targhetta personalizzata da piantumare ad opera del comune ed una pergamena nominativa, messo a disposizione dalla Regione Puglia.



I beneficiari di questa iniziativa sono tutte le studentesse e gli studenti residenti in Puglia che hanno conseguito la laurea (triennale o magistrale) in modalità telematica durante il periodo di emergenza sanitaria in Università e Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica pugliesi e di altre regioni.



I laureati e le laureate residenti a Castellana Grotte interessati a partecipare all’iniziativa “Smart Graduation Day” devono segnalare i propri dati, compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale dell’ente www.comune.castellanagrotte.ba.it, da inviare a mezzo posta elettronica all’indirizzo protocollo@mailcert.comune.castellanagrotte.ba.it (l’indirizzo riceve anche E-Mail normali non certificate) scrivendo nell’oggetto “Smart Graduation Day” entro venerdì 28 agosto.