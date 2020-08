19 agosto - 12.MA EDIZIONE DI MUSICARTE, TRIBUTO A SINATRA CON LA VOCE DI UMBERTO GIARLETTI - Barletta 19/08/2020 Appuntamento il 19 agosto a Vico della Marra





“Tributo a Sinatra”, questo il titolo dello spettacolo che verrà realizzato mercoledì, 19 agosto, nella suggestiva cornice di Vico della Marra, con porta ore 20,00e inizio ore 20,30, accanto a Palazzo della Marra, contenitore culturale di particolare prestigio storico ed architettonico, organizzato dalla Associazione Cultura e Musica “G. Curci”, nell’ambito dell’inteso Cartellone “Si va in Scena” per Barletta Estate 2020 organizzato dal Comune di Barletta.



Di scena, per la 12.ma Edizione della Rassegna MusicArte organizzata dalla Associazione Cultura e Musica "G. Curci" di Barletta, in collaborazione con il Comune di Barletta, la Regione Puglia, il Mibact e la Fondazione Puglia, ciclo di eventi musicali e multidisciplinari che valorizzano i talenti artistici del territorio, i repertori tradizionali e le nuove creazioni musicali, in un coinvolgimento di tutte le aree cittadine per una estate ricca di emozioni e partecipazione sociale, il Mimmo Balducci Jazz Quintet: Umberto Giarletti (voce), Domenico Balducci (piano), Gianni Ladisa (sax), Enrico Palmieri (double bass) e Gese Marsico (drums), con lo spettacolo Tributo a Sinatra, un omaggio in chiave jazz alle indimenticabili melodie interpretate da Frank Sinatra, rielaborate e arrangiate dal maestro Balducci, pianista jazz che non ha bisogno di presentazioni: si è esibito in tutti i più importanti Teatri della nostra Regione, dal Curci, al Giordano, al Petruzzelli, all’Auditorium ‘Rota’, si è spesso esibito a due pianoforti col jazzista Minafra e col pianista Mastroserio, con apprezzamenti sempre entusiastici della critica, ed è componente e leader di varie formazioni jazz pugliesi. A fare da bordone la splendida e calda voce di Umberto Giarletti, artista a tutto tondo che vanta collaborazioni con grandi artisti di fama internazionale come , quali Luca Colombo, Maurizio Dei Lazzaretti, Beppe Vessicchio, Roberto Gallinelli, storico bassista di Laura Pausini e Cheryl Porter, cantante soul americana, voce della colonna sonora de “Il re Leone”.



Il programma abbraccerà tutta la carriera artistica del grande Frank Sinatra, con una scaletta che partendo da Love, si snoderà in un percorso ricco e variegato, da Stranger in the Night, a Night and Day , da Cheeck to cheeck a New York New York, fino ad arrivare a My Way.

Accesso con mascherina - Ticket 2 €uro