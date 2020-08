Polignano a Mare (Bari) - LINEA festival 2020 due giorni di importanti talk 20/08/2020 DAL 21 AL 23 AGOSTO LA PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA COMPLETO DELL'EDIZIONE 2020 DI LINEA festival E UNA DUE GIORNI DI IMPORTANTI TALK NELLA PRESTIGIOSA SEDE PUGLIESE DI FONDAZIONE MUSEO PINO PASCALI



Apulia Center for Art and Technology è lieta di rinnovare il suo invito alla presentazione di LINEA festival 2020 che si terrà, attraverso una ricca conferenza stampa, venerdì 21 agosto, non più alle ore 11.30 ma dalle ore 19.00, presso Fondazione Museo Pino Pascali (Polignano a Mare - BA).



All'incontro con le testate nazionali e internazionali farà seguito una due giorni di importanti talk (in allegato comunicato stampa con programma dettagliato e aggiornato dei talk). Tutti gli eventi saranno gratuiti, aperti al pubblico previa prenotazione all'indirizzo info@apuliacenterfaat.it e realizzati in collaborazione con la Fondazione Museo Pino Pascali nella loro affascinate sede dell'ex macello pubblico sita tra il mare, gli scogli e il cielo.



LINEA si presenta come un evento colorato, musicale, giovane e accattivante proponendo un visual di grande effetto ideato dall’artista sarda Valeria Secchi.



A lei è stato affidato il compito di dare il via a intensi mesi di attività culturale e divertimento con l'apertura al pubblico di Valeria is out now, mostra diffusa nel centro storico di Ruvo di Puglia (fino al 31 agosto 2020), realizzata a cura di Laura Tota “Gli autoritratti di Valeria Secchi sono la cartina al tornasole dell’identità social(e) contemporanea: nei suoi scatti, l'artista racchiude i paradigmi di una cultura visuale fatta di slogan, clichés iconografici e cromie accattivanti per parlare dell'impellente necessità di essere protagonisti, della ricerca ostinata del consenso o l'adesione ossessiva ai canoni di bellezza condivisi. Dopo essersi lasciata guardare, a LINEA festival sarà Valeria a osservarci dai balconi del centro storico di Ruvo di Puglia: un ribaltamento della prospettiva necessario per innescare nuove consapevolezze”.

A Polignano a Mare, sabato 22 agosto, alle ore 11.00, LINEA festival proporrà uno sguardo sulla robotica in relazione con l'arte grazie a un multidisciplinare incontro che metterà in dialogo KUKA - azienda leader a livello globale di soluzioni intelligenti di automazione, fondata nel 1898, ad Augusta - con il new media artist Leandro Summo.

Domenica 23 agosto, alle ore 19.30, la Fondazione Museo Pascali farà un tuffo nel mondo dei social e della comunicazione insieme all'artista Giulio Alvigini, fondatore e mente dinamica e giullaresca di Make Italian Art Great Again.

Successivamente passeremo dal digitale al mondo dei libri, in maniera innovativa, con Andrea Concas, esperto d'arte, di comunicazione e digitale, speaker e docente, ideatore del primo libro ChatBOT interattivo. Con l'autore parleremo della sua ultimo lavoro, pubblicato per Mondadori Electa: ProfessioneARTE - I protagonisti, le opportunità di investimento, le nuove sfide digital.



I talk di domenica 23 agosto saranno moderati da Santa Nastro, responsabile della comunicazione presso la Fondazione Pino Pascali.

La seconda edizione del multidisciplinare evento pugliese svilupperà un'intensa attività di concerti, arte pubblica, workshop, mostre e talk che faranno esplodere di luce e colore il comune di Ruvo di Puglia (BA) - una delle più belle città italiane, ricca di storia e immersa nella suggestiva cornice del Parco Nazionale dell'Alta Murgia – allargandosi poi all'intera regione e prolungando, in diverse tappe, la sua attività fino al mese di novembre.



LINEA propone una nuova concezione di festival attraverso un format in cui arte e tecnologia dialogano per sviluppare una messa a fuoco del presente, volta alla progettazione del futuro, partendo da un territorio spesso vergine al contemporaneo ma ricco di meraviglie e di radicate tradizioni.



Nei mesi di festival, ad artisti e intellettuali emergenti si andranno ad affiancare operatori estetici e personalità di rilevante importanza sulla scena nazionale e internazionale creando un mix esplosivo carico di energia e contenuti.

Realizzato da Apulia Center for Art and Technology il festival lavora in sinergia con prestigiosi partner internazionali: Fondazione Pino Pascali, KUKA Robotics, Magroneproduzioni e Pro Loco UNPLI di Ruvo di Puglia.



Media partner Forme Uniche e Calcio Gourmet