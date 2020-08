Bif&st 2020 Sezione “ItaliaFilmFest” nella corte del Castello Svevo di Bari Dal 22 al 30 agosto 20/08/2020 DIREZIONE REGIONALE MUSEI PUGLIA

Bif&st 2020 – Bari International Film Festival

Sezione “ItaliaFilmFest” nella Corte del Castello Svevo di Bari

Dal 22 al 30 agosto 2020



L’undicesima edizione del Bif&st – Bari International Film Festival – posto sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, con il riconoscimento e il patrocinio della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiBACT, promosso dalla Regione Puglia con la collaborazione del Comune di Bari e prodotto dalla Fondazione Apulia Film Commission, si svolgerà dal 22 al 30 agosto 2020 nel Teatro Piccinni, nell’arena allestita in Piazza Prefettura, nella corte del Castello Svevo di Bari, in una sala del Multicinema Galleria e negli spazi del Teatro Margherita.

Il Castello Svevo di Bari ospiterà la sezione ItaliaFilmFest, nella quale verranno presentati i film italiani premiati dalla giuria dei critici che fanno capo alla direzione artistica.



Questi i vincitori e i loro film con le date di programmazione nella corte del Castello alle ore 20.00 ed alle ore 22.30:



Sabato 22 agosto

HAMMAMET di Gianni Amelio

• Premio Giuseppe Rotunno per il miglior direttore della fotografia Luan Amelio Ujkaj

• Premio Ennio Morricone per il miglior compositore delle musiche Nicola Piovani

• Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista Pierfrancesco Favino



IL TRADITORE di Marco Bellocchio

• Premio Mario Monicelli per il miglior regista Marco Bellocchio

• Premio Ennio Morricone per il miglior compositore delle musiche Nicola Piovani

• Premio Vittorio Gassman per il miglior attore protagonista Pierfrancesco Favino



Domenica 23 agosto

IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati

• Premio Tonino Guerra per il miglior soggetto originale Antonio, Pupi e Tommaso Avati





GLI ANNI PIU’ BELLI di Gabriele Muccino

• Premio Anna Magnani per la migliore attrice protagonista Micaela Ramazzotti



Lunedì 24 agosto

IL PRIMO NATALE di Ficarra e Picone

• Premio Dante Ferretti per il miglior scenografo Francesco Frigeri



MARTIN EDEN di Pietro Marcello

• Premio Luciano Vincenzoni per la migliore sceneggiatura Maurizio Braucci e Pietro Marcello



Martedì 25 agosto h 22:30

THE NEST (Il nido) di Roberto De Feo

• Premio Roberto Perpignani per il miglior montatore Luca Gasparini



Mercoledì 26 agosto

A MANO DISARMATA di Claudio Bonivento

• Premio Alida Valli per la migliore attrice non protagonista Milena Mancini



LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA di Lorenzo Mattotti

• Premio Maria Pia Fusco per l’eccellenza tecnico-artistica Lorenzo Mattotti



Giovedì 27 agosto

FIGLI di Giuseppe Bonito

• Premio Mariangela Melato per la migliore attrice protagonista O. P. Paola Cortellesi



5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort

• Premio Gabriele Ferzetti per il miglior attore protagonista O.P. Toni Servillo





Venerdì 28 agosto

L’IMMORTALE di Marco D’Amore

• Premio Ettore Scola per il miglior regista O.P. Marco D’Amore



18 REGALI di Francesco Amato

• Premio Nuovo IMAIE per l’attrice rivelazione Benedetta Porcaroli





Sabato 29 agosto

PINOCCHIO di Matteo Garrone

• Premio Franco Cristaldi per il produttore del miglior film Matteo Garrone e Paolo Del Brocco (Rai Cinema)

• Premio Alberto Sordi per il miglior attore non protagonista Roberto Benigni

• Premio Piero Tosi per il miglior costumista Massimo Cantini Parrini SOLE di Carlo Sironi

• Premio Nuovo IMAIE per l’attore rivelazione Claudio Segaluscio











Il programma dell’Arena del Castello Svevo si completerà con la presentazione fuori concorso di



Martedì 25 agosto h. 20.00

• LA RIVINCITA di Leo Muscato con Michele Venitucci, Michele Cipriani, Deniz Özdogan, Sara Putignano.



Domenica 30 agosto h. 20.00

• BURRACO FATALE di Giuliana Gamba con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti, Loretta Goggi.

Domenica 30 agosto h. 22.30

• UGO E ANDREA di Rocco Mortelliti con Andrea Camilleri, Ugo Gregoretti.



La manifestazione si svolgerà in totale sicurezza grazie all’accurato piano anti-Covid predisposto nelle aree interessate dal festival. È previsto il tracciamento dei partecipanti al Bif&st 2020 attraverso biglietti nominali, controllo della temperatura corporea mediante apposito rilevatore presente all’ingresso del monumento (non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura superiore ai 37,5 gradi), con distanziamento sociale nell’arena durante lo svolgimento della manifestazione, in modo da garantire la massima sicurezza a quanti – talent e spettatori – prenderanno parte in qualunque forma al Bif&st 2020.

In tutte le aree verranno collocati sanificanti liquidi e gel per l’igienizzazione delle mani. Il solo materiale stampato sarà il catalogo-programma personale, da non cedere mai ad altri che non siano conviventi. Tutte le altre informazioni saranno comunicate in formato elettronico sui social: facebook.com/bifest.it – Instagram: @bifest – Twitter: @bifest_official e sul sito www.bifest.it

Delle mascherine, obbligatorie per tutta la durata della manifestazione viste le recenti disposizioni del Governo, sia nelle aree interne che nelle aree esterne, dovranno essere muniti di propria iniziativa tutti i frequentatori del festival.

I biglietti per partecipare alle proiezioni presso l’arena allestita nel Castello Svevo di Bari saranno in vendita dal 17 agosto dalle ore 10.00 online sul Circuito Vivaticket (https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv) e presso il botteghino del Teatro Piccinni.



Giorni e orari di apertura del botteghino del Teatro Piccinni

10-21 agosto: dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00 e ore 18:00-20:00

22-30 agosto: ore 10:00-12:00 e ore 15:00-23:00