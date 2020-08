20 agosto - Presentazione del libro Sto Qui di Giuseppe Levanto a Cutrofiano (Lecce) 20/08/2020 GIOVEDÌ 20 AGOSTO A CUTROFIANO CON LA PRESENTAZIONE DI "STO_QUI" DI GIUSEPPE LEVANTO PROSEGUE IL LUNGO VIAGGIO DI "DAIMON20".



Nel mese di agosto prosegue Daimon20, rassegna di teatro, musica, benessere e letteratura promossa dalla Cooperativa Ventinovenove, fondata e guidata dagli attori, autori e registi Gabriele Polimeno e Mary Negro, in collaborazione con le amministrazioni comunali di Cutrofiano, Caprarica di Lecce, Galatone, Miggiano, Spongano, il Distretto Produttivo Puglia Creativa, Legacoop Puglia, la Masseria L’Astore e il Castello Volante Corigliano D’Otranto.



Giovedì 20 Agosto (ore 20:30 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3286060955 - 3395745559 - daimon@29nove.com) in Largo Chiesa dell’Immacolata a Cutrofiano, Giuseppe Levanto - dialogando con Salvatore Maccagnano - presenterà il suo libro "Sto_Qui" (L'Erudita). Una strana banda di personaggi a prima vista incompatibili è in fuga da Roma al Salento, l'unico luogo sensato in cui tornare e rifugiarsi quando si è buttato tutto all'aria. Il motivo scatenante è il furto di una valigetta piena di soldi e di un quadernetto con informazioni capaci di inchiodare i superiori corrotti di Antonio Galvani, che, dopo una vita di umiliazioni, decide di ribellarsi con un atto criminale. Raggruppa così intorno a sé una variegata schiera di fuggiaschi sognatori. Il fulcro di tutto sono loro, che non accettano di essere pedine né di chi vuole comandarli nella storia né tantomeno del loro stesso creatore e si buttano in un continuo dialogo con lo scrittore. Tra avventure rocambolesche, comiche e malinconiche, gli eroi tentano, e a modo loro riescono, a riscattare la propria posizione e affermare la propria vita lottando contro le costrizioni e le routine sbagliate, fino a dimostrare che per ritrovarsi basta riavvolgere il nastro e ricominciare daccapo.



Martedì 25 (ore 21 - ingresso gratuito su prenotazione - 3286060955, 3395745559) alla Masseria L'Astore di Cutrofiano e mercoledì 26 agosto (ore 21 - ingresso gratuito su prenotazione - 0833864900, 3291688899, 3666310075) nel Palazzo Marchesale di Galatone, per "Crita - Festival delle Arti", la cantante Maria Mazzotta, una delle personalità musicali tra le più emblematiche del Sud Italia, accompagnata da Bruno Galeone, proporrà i brani del suo ultimo progetto discografico Amore Amaro (Agualoca Records), finalista delle Targhe Tenco. Un’intensa e appassionata riflessione, da un punto di vista femminile, sui vari volti dell’amore: da quello grande, disperato e tenerissimo a quello malato, possessivo e abusato. Già nel "Canzoniere Grecanico Salentino", la Mazzotta è arrivata ad essere una delle voci più apprezzate del panorama della world music europea. Dieci brani, di cui due inediti, che attraversano senza timore tutte le emozioni che questo sentimento può suscitare, trovando nel canto, come da tradizione popolare, la catarsi, la consolazione, la forza e la “cura”. Si va dagli stornelli ai brani di tradizione riarrangiati ed arricchiti con nuove sonorità e parole, sino alle pietre miliari che hanno lastricato la strada della grande canzone Italiana come “Lu pisci Spada” di Domenico Modugno, “Tu non mi piaci più” portata al successo da Gabriella Ferri e “Rosa canta e cunta” della grande cantautrice siciliana Rosa Balistreri. Ma il cuore del disco alberga nei due inediti in lingua salentina: “Nu me lassare”, una dolorosa ballata d’amore, un’invocazione a chi non c’è più, e la title track “Amoreamaro”, una pizzica, tradizionalmente ritmo risanatore per le “tarantolate”, che idealmente si prefigge di guarire un mondo malato. Nel disco, a guidare musicalmente il tutto ci sono la fisarmonica ed il pianoforte del malgascio Bruno Galeone, al quale talvolta si uniscono i tamburi etnici e le percussioni dell’iraniano Bijan Chemirani (in “Tore Tore Tore”) e il didgeridoo di Andrea Presa (in “Amoreamaro”).



Venerdì 28 agosto (ore 21 - ingresso libero con prenotazione obbligatoria 3286060955 - daimon@29nove.com) nell'atrio di Palazzo Filomarini a Cutrofiano in scena "C'era due volte", omaggio a Gianni Rodari, ideato e diretto da Mary Negro e Gabriele Polimeno. Principesse addormentate, improbabili sarti e regnanti in déshabillé, si inseguono sulla scena a colpi di risate, in un testo coinvolgente che necessita della partecipazione attiva e giocosa del pubblico per essere portato a termine. Gianni Rodari conosce i codici dei bambini, sa parlare loro ed insegnare con semplicità e divertimento. I suoi testi partono da fantasie ed invenzioni di bambini e ragazzi, in un movimento che egli stesso amava definire “pendolare”, con un rapporto di scambio continuo che rende il pubblico protagonista sulla scena. Lo spettacolo porta in scena, in chiave moderna, La finta addormentata nel bosco e Il Vestito nuovo dell'imperatore che coinvolgeranno il giovane pubblico in modalità interattiva.



Domenica 30 agosto (ore 20:30 - ingresso libero con prenotazione obbligatoria 3286060955 - 3395745559 - daimon@29nove.com) ultimo appuntamento del mese in Largo Chiesa dell’Immacolata a Cutrofiano con la presentazione del libro "I nuovi salentini. Storie di chi è arrivato nel Tacco d’Italia" della giornalista Giorgia Salicandro, appena uscito per Tau Editrice, nella collana Testimonianze e esperienze delle migrazioni, a cura della Fondazione Migrantes. Lontano dalle narrazioni aberranti di un'Italia flagellata da presunte emergenze e "invasioni", emancipato da un'immagine bidimensionale di mera meta vacanziera, il Salento raccontato in queste pagine è una comune provincia italiana in cui salentini di nascita e d'adozione si affiancano senza alcun clamore nel loro vivere quotidiano. Storie di lavoro, di dignità, di fatica, di grandi artisti, di chi è arrivano per studiare, di chi insegna, di chi ha avviato un B&B richiamato da un sogno esotico, di chi di notte veglia il sonno degli altri, di chi ne allieta il divertimento con la danza e la musica. Le storie che, insieme a tutte le altre, contribuiscono a disegnare il nuovo volto di questa terra.