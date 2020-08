POLIVALENTE BARLETTA, IN CORSO I LAVORI PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITĄ DIDATTICHE 20/08/2020 I lavori di messa in sicurezza dell'Istituto Polivalente "Cassandro-Nervi-Fermi" di Barletta procedono speditamente con più squadre di operai sul cantiere e saranno ultimati entro il prossimo 21 settembre per consentire la regolare ripresa delle attività didattiche.

E' quanto emerso dall'incontro odierno in Prefettura, tenutosi alla presenza del Prefetto, del Presidente della Provincia, del Sindaco di Barletta, del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, del Dirigente della Protezione Civile regionale, del responsabile dell'Agenzia Asset della Regione Puglia, dei Dirigenti scolastici degli Istituti e delle organizzazioni sindacali.

All'esito delle indagini tecniche esperite nelle scorse settimane che hanno scongiurato rischi sulla staticità dell'immobile, la Protezione Civile regionale e l'Agenzia Asset della Regione Puglia stanno curando con incisività e solerzia gli interventi di messa in sicurezza del plesso scolastico, per un importo complessivo di 3 milioni e mezzo di euro (1 milione a carico della Provincia di Barletta Andria Trani e la parte restante finanziata dalla Regione Puglia).

Il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia provvederà, d'intesa con i Dirigenti scolastici degli istituti interessati, alla puntuale organizzazione logistico-didattica in vista dell'inizio dell'anno scolastico.

In relazione a tanto, si è deciso che il tavolo interistituzionale si aggiornerà nuovamente il prossimo 15 settembre, ad una settimana dalla data di consegna dell'opera, per verificare il puntuale rispetto del cronoprogramma dei lavori nonché ogni altro aspetto correlato alla regolare ripresa delle attività didattiche.