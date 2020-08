“La città degli ipogei” a Canosa di Puglia 20/08/2020 Nuovo evento in programma sabato 22 e domenica 23 agosto p.v., “La città degli ipogei” a Canosa di Puglia (BT)! Il tour rientra nel calendario “Le notti dell'Archeologia 2020”,realizzato dalla Fondazione Archeologica Canosina Onlus, dalla Tango Renato e dall'ass. Amici dell'archeologia, con il patrocinio del Comune di Canosa di Puglia.







Di seguito l’itinerario:



• IPOGEO LAGRASTA I (IV sec. a.C.-Isec.d.C.). Il più importante complesso funerario di Canusium e dell’intera regione, composto da tre tombe a camera.



• IPOGEO D’AMBRA (IV sec.a.C.), tomba scavata nel banco argilloso;



• IPOGEO DEL CERBERO (III sec.a.C.) con affresco raffigurante il mitologico cane Cerbero e realtà spaziale aumentata;



• IPOGEO DI VICO SAN MARTINO (V sec.a.C.- I sec.a.C.);







A fine percorso sarà possibile degustare le tipicità canosine presso i ristoranti aderenti all’iniziativa.



Per ulteriori curiosità rimandiamo al nostro sito www.canusium.it e alla nostra pagina Facebook: Fondazione Archeologica Canosina.