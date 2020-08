Ciclismo Giovanile -- Strada, pista e mountain bike: agosto in salsa multidiscplinare per i ragazzi dell’Andria Bike 22/08/2020 L’Andria Bike si è lasciata alle spalle la prima metà del mese di agosto con i suoi giovani corridori che si sono distinti su più fronti e su più discipline.

Ancora Simone Massaro e Antonio Regano protagonisti in mountain bike alla XC del Poggio a San Giovanni Rotondo: obiettivo traguardo raggiunto per entrambi con il terzo e quarto posto di categoria tra gli esordienti secondo anno.

Lo stesso Massaro si è messo ancora alla prova nella mountain bike in occasione della trasferta abruzzese a Scerni (Trofeo Accademia della Ventricina): quarto posto tra gli esordienti secondo anno.

Primo impegno su strada in una tipo pista a Bellona (Trofeo Villa I Cesaroni) in Campania: Vittorio Capogna nei primi 15 tra gli allievi, forfait causa caduta per Stefano Principale.

Debutto anche in pista a Lanciano prima del Ferragosto con gli esordienti Ivan Marco Bisanti, Antonio Regano, gli allievi Anthony Montrone e Vittorio Capogna che hanno tirato fuori il meglio nelle gare dei 200 metri, scratch ed eliminazione.

Grazie alla multidisciplina, indispensabile per la crescita fisico-sportiva dei ragazzi, l’impegno, la determinazione e le capacità dei singoli sono fondamentali per il raggiungimento del miglior risultato grazie alla supervisione del direttore sportivo Raffaele Ziri di concerto con il presidente Luigi Tortora.