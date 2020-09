4 settembre - Piccola favola salentina_il libro di Chiara Marini a Le Fabbriche-Community Library_Otranto 04/09/2020 Venerdì 4 settembre 2020 alle ore 18.00, i nuovi spazi della Community Library Le Fabbriche ad Otranto, accoglieranno la speciale presentazione del libro “Piccola Favola Salentina”, di Chiara Marini, edito da Esperidi. Introduce Stefania Temis, responsabile della biblioteca, a seguire attività laboratoriale con l’autrice.



Il libro. Conchiglietta, bianca creatura del mare, desidera conoscere il mondo fuori dall’acqua e… hooop! Inizia un viaggio in compagnia del simpatico gatto Rosso alla scoperta di una terra unica e meravigliosa, il Salento: tra masserie, vigneti e meravigliosi borghi, la piccola conoscerà tanti amici che le insegneranno l’amore per la storia e le tradizioni. Durante il cammino però ci saranno anche alcuni ostacoli ma proprio quando tutto sembrerà perduto, Conchiglietta scoprirà che…



L’autrice. Chiara Marini (Monteroni di Lecce 1975), docente di scuola secondaria di primo grado, approfondisce le tematiche della disabilità e dell’inclusione. Ha lavorato per anni come restauratrice, collaborando all’allestimento di mostre presso il Museo “S. Castromediano” di Lecce e come assistente museale presso il “Museo Nazionale di Villa Pisani” di Stra (VE), sviluppando progetti di didattica museale e laboratori per bambini. Ha conseguito il dottorato di ricerca in “Conoscenza e Valorizzazione del Patrimonio Culturale” dell’Università del Salento (ISUFI). Coautrice di numerosi articoli sul restauro apparsi su riviste di settore come Kronos, Journal of Cultural Heritage, Progetto Restauro, ha pubblicato diverse monografie sul restauro dei metalli. Ha collaborato ad alcune pubblicazioni per bambini come La favola del Muro che ride (Medoacus edizioni), Una impresa da sogno (Poligrafica Desa). Chiara è mamma di due bambini con cui condivide l’hobby della lettura.



L’illustratrice. Tamara Zambon (Sacile 1976), ha frequentato l’Accademia di Belle Arti e successivamente molti corsi tenuti da noti illustratori contemporanei della Scuola di Illustrazione per l'Infanzia di Sarmede. Ha collaborato a lungo con l'artista e illustratore Josef Wilkon all'esecuzione di numerosi affreschi che narrano di storie antiche e moderne. Illustratrice di libri per bambini ha illustrato la serie Misteri di Sherloco (Einaudi Ragazzi 2007-2009, La gallina e l'uovo (Il Castoro Edizioni) Il griot e altre storie senegalesi (Kappa Vu), Van Gogh e il viaggio di Gauguin (Linea d'ombra). Tamara è mamma di due bambini: insieme amano curare il giardino, avere la testa fra le nuvole e inventare tante storie.