I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni
  Home | Archivio | Appuntamenti | Rubriche | Vetrine | Redazioni | Collaboratori | Links | Contatti  
Cerca nel sito   Data
 Redazione di Bari
 

5 - 9 settembre - Sarah. La ragazza di Avetrana di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni a Corigliano d'Otranto, Lecce

05/09/2020

DAL 5 AL 9 SETTEMBRE MINITOUR SALENTINO PER IL LIBRO "SARAH. LA RAGAZZA DI AVETRANA" DI FLAVIA PICCINNI E CARMINE GAZZANNI. NEL SEGNO DELLA GRANDE NARRATIVA NONFICTION INTERNAZIONALE, NEL DECENNALE DELLA MORTE DELLA PICCOLA SARAH SCAZZI, ARRIVA IN LIBRERIA IL RACCONTO EMOZIONANTE DI UNO DEI PIÙ TRAGICI CASI DELLA CRONACA NERA ITALIANA. I DUE AUTORI SARANNO A CORIGLIANO D'OTRANTO, LECCE, GUAGNANO E POGGIARDO.

 
 
 

Testata giornalistica Puglialive.net - Reg. n.3/2007 del 11/01/2007 Tribunale di Bari
Direttore Responsabile - Nicola Morisco
Editore - Associazione Culturale PugliaLive - codice fiscale n.93385210724 - Reg.n.8135 del 25/05/2010

Powered by studiolamanna.it  