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5 - 9 settembre - Sarah. La ragazza di Avetrana di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni a Corigliano d'Otranto, Lecce
05/09/2020
DAL 5 AL 9 SETTEMBRE MINITOUR SALENTINO PER IL LIBRO "SARAH. LA RAGAZZA DI AVETRANA" DI FLAVIA PICCINNI E CARMINE GAZZANNI. NEL SEGNO DELLA GRANDE NARRATIVA NONFICTION INTERNAZIONALE, NEL DECENNALE DELLA MORTE DELLA PICCOLA SARAH SCAZZI, ARRIVA IN LIBRERIA IL RACCONTO EMOZIONANTE DI UNO DEI PIÙ TRAGICI CASI DELLA CRONACA NERA ITALIANA. I DUE AUTORI SARANNO A CORIGLIANO D'OTRANTO, LECCE, GUAGNANO E POGGIARDO.