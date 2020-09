Licia Lanera debutta alla Mostra del Cinema di Venezia con il film Spaccapietre per la regia dei fratelli De Serio 05/09/2020 Prima di Venezia, dal 25 al 27 agosto, ha portato in scena al Teatro Carignano di Torino, Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale, inaugurando così la venticinquesima edizione del Festival delle Colline Torinesi.





Il suo debutto al cinema è segnato dal ruolo da attrice protagonista in Spaccapietre, unico film italiano presentato nella sezione Le Giornate degli Autori alla Mostra del Cinema di Venezia 2020 per la regia dei fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio, e sarà in sala da lunedì 7 settembre, distribuito da La Sarraz Distribuzione.

Licia Lanera è il volto e il corpo di Rosa, protagonista del film accanto a Salvatore Esposito nei panni di Giuseppe e Samuele Carrino che interpreta Anto’, il figlio di Giuseppe.

Dopo un grave incidente sul lavoro Giuseppe è disoccupato: senza più una casa, costretto a chiedere lavoro e asilo in una tendopoli insieme ad altri braccianti stagionali. In questa storia irromperà Rosa, una donna incontrata nei campi che le sopraffazioni del “padrone” non hanno corrotto, e la cui umanità è per Giuseppe e Antò rifugio, forza e ribellione.

Il personaggio di Rosa aveva bisogno di un volto e un corpo capace di evocare la vita vera e allo stesso tempo trasfigurarla in una maschera quasi fiabesca. E in questo l’interpretazione di Licia è stata più che calzante con il personaggio.

Regista, attrice prima di partire per Venezia è stata impegnata dal 25 al 27 agosto al Teatro Carignano di Torino dove ha debuttato con Guarda come nevica 3. I sentimenti del maiale scritto e diretto da lei, spettacolo che completa la trilogia sugli autori russi (Guarda come nevica 1. Cuore di cane e Guarda come nevica 2. Il Gabbiano).

Ha studiato presso il Centro Universitario Teatrale dell’Università degli Studi di Bari e in seguito si è formata con Carlo Formigoni, la Compagnia Ricci/Forte, Massimo Verdastro, Marco Sgrosso, Eimuntas Nekrosius. Nel 2006 ha fondato, insieme a Riccardo Spagnulo, la Compagnia Fibre Parallele, che in circa dieci anni di attività si è imposta nel panorama teatrale riscuotendo successi di critica e pubblico.

Fondamentale nel suo percorso formativo l'incontro con Luca Ronconi che nel 2012 favorisce la messa in scena di uno studio da Questa sera si recita a soggetto presso la Biennale di Teatro di Venezia e successivamente la invita presso il Centro Teatrale di Santa Cristina e successivamente al Piccolo Teatro. Nel 2014 è invitata dal Mibact al Festival di Avignone in Francia per seguire una masterclass europea sulla regia teatrale. Nello stesso anno riceve numerosi premi della critica come attrice, in particolare il Premio Ubu miglior attrice under 35. Da dieci anni conduce laboratori di formazione per giovani attori, in particolare cura il progetto Agli Antipodi! a Bari e negli anni 2017 e 2018 è stata docente presso la Scuola per Attori del Teatro Stabile di Torino. Nel 2018 in continuità con il percorso fondativo di Fibre Parallele, la compagnia prende il nome di Compagnia Licia Lanera. Nel 2019 è stata docente presso la Scuola per Attori del Teatro Cassiopea di Roma. Nello stesso anno Licia Lanera è stata candidata come miglior attrice al Premio Ubu con lo spettacolo Cuore di cane.



Spaccapietre è stato sostenuto da MIBACT, Regione Puglia, Apulia Film Commission, Creative Europe, Hopefulmonster / Fundazione Merz, CinéAxe, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, CNC – Centre National Du Cinema et de L’Image Animee, Belgian Tax Shelter for Film Financing.