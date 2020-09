Immagine: © Gianni Scorrano 6/12 settembre - Li Ucci Festival a Cutrofiano (Lecce) 06/09/2020 Da domenica 6 a sabato 12 settembre

Cutrofiano (Le)

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Info liuccifestival.it – 3776954833



LI UCCI FESTIVAL A CUTROFIANO

La decima edizione della manifestazione propone una settimana di concerti, mostre e una bicicletta “culturale”. Il consueto concerto-evento di chiusura con Li Ucci Orkestra sarà diviso in due serate, con il sostegno della Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro), dedicate a "Serentate, lavoro e carrettieri" (venerdì 11) e "Stornelli, Pizzica e Festa" (sabato 12).



Da domenica 6 a sabato 12 settembre a Cutrofiano, in provincia di Lecce, appuntamento con la decima edizione de Li Ucci Festival, organizzata dall'associazione culturale Sud Ethnic e dal Comune di Cutrofiano, con la direzione artistica e organizzativa di Antonio Melegari e in collaborazione con altri partner pubblici e privati.



Domenica 6 settembre alle 9 (raduno alle 8:30 in Piazza Municipio) si comincia con Li Ucci in bicicletta, tradizionale percorso culturale tra le campagne di Cutrofiano per respirare l’aria e per segnalare con foto geolocalizzate eventuali rifiuti che si incontreranno lungo il percorso. Da lunedì 7 a giovedì 10 (dalle 20 alle 22) saranno allestite le mostre L'Arte nel piatto (Scuderie Palazzo Filomarini) e "... di canti e di lavoro" (basolato di Piazza Municipio), realizzata dal Comune di Zollino con allestimento a cura dell'associazione Esterno Notte nell'ambito del progetto EcoMostre - Luoghi d'Arte Etica, vincitore del Bando Pin della Regione Puglia. Giovedì 10 (ore 21 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3776954833 - segreteria@liuccifestival.it) in Piazza Municipio concerto speciale dedicato al cantautorato salentino e griko con “I d(u)e Santis Rocco e Mino". Venerdì 11 e sabato 12 settembre (ore 21 - ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria 3776954833 - segreteria@liuccifestival.it) la Masseria L'Astore ospiterà il concerto-evento, che ogni anno si è svolto in Piazza Municipio e che, in questa edizione, avrà una forma diversa. Li Ucci Orkestra, formata da alcuni dei principali esponenti della musica, del canto e della danza popolare del Salento, presenterà infatti un doppio spettacolo, con il sostegno della Programmazione Puglia Sounds Live 2020/2021 della Regione Puglia (FSC 2014/2020 Patto per la Puglia - Investiamo nel vostro futuro), dedicato a Serentate, lavoro e carrettieri (venerdì 11) e Stornelli, Pizzica e Festa (sabato 12). Li Ucci Orckestra è composta da Antonio Murciano (batteria), Matteo Coppola e Marco Giaffreda (percussioni), Marco Verardo (basso), Andrea Stefanizzi, Alessio Giannotta, Francesco De Donatis, Marco Garrapa (tamburelli), Stefano Calò (chitarra classica), Agostino Cesari (chitarra acustica), Luigi Marra, Ylenia Giaffreda, Mandola: Giacomo Casciaro (violini), Gianmichele De Filippo (trombone a tiro), Diego Vergari (sax), Simone Scarpina (tromba), Stefano Blanco (flauto traverso), Vittorio Chittano (fisarmonica), Gigi Russo (piano). In apertura spazio al cantattore P40 che venerdì si esibirà con DonnaLucia.



La manifestazione nasce nel 2011, a un anno dalla scomparsa di Uccio Aloisi, con l'intento di ricordare tutti i grandi cantori del Salento che hanno saputo tramandare grazie alla loro cultura orale i canti e le tradizioni del nostro territorio. Un'attenzione particolare è rivolta, da qui il nome del festival, allo storico gruppo "Gli Ucci" di Cutrofiano, ai suoi cantori e a tutti i musicisti che negli anni hanno ruotato intorno a questi custodi degli "stornelli", dei canti d'amore e di lavoro. Anno dopo anno il festival è, però, cresciuto, ampliando la sua visione e arricchendo il suo programma, coinvolgendo nuove generazioni di musicisti, cantori e artisti capaci di tramandare il patrimonio popolare salentino e trasformandosi in un contenitore di arte, cultura, musica, enogastronomia e turismo a 360°. Con Li Ucci Festival, a settembre vive e partecipa un intero paese, dal centro alle periferie e dalle campagne al centro urbano. Quest'anno - a causa delle restrizioni e delle norme anticovid19 - il programma ha subito un po' di modiche, mantenendo però lo spirito e la qualità della proposta.



Ingresso gratuito. Posti limitati.

Prenotazione obbligatoria 3776954833 - segreteria@liuccifestival.it

Info e programma su www.liuccifestival.it