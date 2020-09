6 settembre - La Cantiga de La Serena per Posia concert a San Foca (Lecce) 06/09/2020 Domenica 6 settembre - ore 19

Posia Luxury Retreat & Spa

Lungomare Giacomo Matteotti 157 - San Foca (Le)

Ingresso gratuito. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

A seguire possibile cena con menù degustazione a 35 euro.

Info e prenotazioni 0832881300 - posia.it.



MUSICA ANTICA E TRADIZIONALE DEL BACINO DEL MEDITERRANEO:

LA RASSEGNA "POSIA CONCERT" OSPITA LA CANTIGA DE LA SERENA.



Domenica 6 settembre alle 19 nella Piazzetta The Green del Posia Luxury Retreat & Spa di San Foca prosegue "Posia Concert", rassegna tra musica d'autore, sonorità mediterranee e jazz a cura della cantante Serena Spedicato. Il secondo appuntamento ospiterà La Cantiga de la Serena, trio composto da Fabrizio Piepoli (voce, santur, chitarra battente, tar), Giorgia Santoro (flauto, flauto basso, bansuri, xiao, cimbali) e Adolfo La Volpe (oud, cetra corsa, bouzouki irlandese), musicisti e ricercatori del sud Italia (Puglia – Salento) che da anni si dedicano al recupero e alla rielaborazione della musica antica e tradizionale del bacino del Mediterraneo, vero e proprio ponte culturale tra Occidente e Oriente. In scaletta, tra gli altri, i brani del cd "La Fortuna", prodotto da Dodicilune nella collana Fonosfere. Durante il live, drink e aperitivi, dopo il concerto cena nell'Aura Restaurant con menù degustazione 35 euro. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria. Info 0832881300 - posia.it.



Il repertorio si basa sui brani della tradizione popolare pugliese dal Salento al Gargano (canti ‘alla stisa’, ninnananne, tarantelle, pizziche) rielaborati ed eseguiti in una chiave elegante e raffinata accostati ad antiche cantighe e romanze sefardite – espressione della cultura e delle tradizioni degli ebrei spagnoli – a canti medievali cristiani di pellegrinaggio e devozione (Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell de Montserrat) e splendide melodie delle tradizioni provenzale, arabo-andalusa e irlandese. Un viaggio millenario nella musica del Mediterraneo tra i ritmi ipnotici ed incantatori della tarantella del sud Italia, le ammalianti melodie ebraiche, la devozione dei pellegrini cristiani, la raffinata tecnica improvvisativa del maqam arabo, i tempi dispari della musica mediorientale e balcanica. Musiche che celebrano semplicemente la vita quotidiana. Un esempio importante di come diverse culture e religioni possano convivere pacificamente e sopravvivere nei secoli attraverso l’esperienza musicale, ed al tempo stesso la testimonianza di un'epoca in cui le tradizioni musicali appartenenti a popoli differenti si mescolavano ed arricchivano a vicenda in maniera naturale. La Cantiga de la Serena esegue questo repertorio utilizzando strumenti che appartengono a diverse culture musicali, lasciando ampio spazio ai momenti improvvisativi, alla libera espressione del proprio modo di sentire e filtrare questi antichi canti di amore, preghiera e gioia.



Il programma di Posia Concert proseguirà lo spettacolo "Rrosa. Canti e storie di Rosa Balistreri" con le voci di Cristiana Verardo ed Enza Pagliara (domenica 13), la presentazione di Maletiempu, terzo progetto discografico del duo composto dalla cantante Rachele Andrioli e dal fisarmonicista Rocco Nigro, prodotto, come i precedenti Maldimè e Malìe, da Eraldo Martucci e dalla Dodicilune (domenica 20) e il quintetto jazz Kulu Sé Mama composto da Gabriele Rampino (sax soprano e tenore e sound design), Maurizio Bizzochetti (chitarre), Maurizio Ripa (piano), Maurizio Manca (basso elettrico) e Daniele Bonazzi (batteria).

