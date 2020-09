[PHOTOGALLERY] Torre Canne (Brindisi) - Conclusa la 3^ tappa del Fasano Fish Festival 07/09/2020 Il presidente del GAL, D’Amico: “Continua la crescita della Valle d’Itria.

Un milione di euro dal FEAMP, il fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, per lo sviluppo di pescaturismo e ittiturismo, di cui quattrocentomila euro destinati alla realizzazione di infrastrutture pubbliche per il mercato della pesca, e duecentomila euro per la creazione dei centri servizi avanzati per la pesca. Sono gli impegni che il Gal Valle d’Itria ha annunciato a conclusione del Fasano Fish Festival 2020, organizzata a Torre Canne il 5 e 6 settembre.



L’economia del mare, insieme alla tutela e alla valorizzazione delle risorse ittiche e alla riqualificazione delle aree costiere della Valle d’Itria, possono rendere competitivo e sostenibile il settore della pesca, linfa vitale per i Comuni del territorio. Su queste premesse si è svolta la terza tappa della manifestazione.



Un’edizione partecipata, nel rispetto delle norme anti-covid, e ricca di appuntamenti: dalle visite guidate nel Parco delle Dune Costiere alla scoperta della zona umida di Fiume Piccolo, passando per le tavole rotonde tematiche e gli approfondimenti sulla storia dei fari costieri, degli antichi cammini e delle torri difensive, sino ai momenti di intrattenimento con la musica e le danze popolari a cura delle associazioni del territorio e la comicità tutta pugliese del duo Toti e Tata.



Una due giorni intensa, con la partecipazione di numerosi ospiti, esperti del settore ittico, antropologi, nutrizionisti, pescatori e istituzioni locali che hanno discusso di pescaturismo, di ittiturismo e di come la Valle d’Itria rappresenti uno dei tre rari casi in Europa dove pesca e agricoltura riescono a comunicare, grazie ad un’azione sinergica e lungimirante tra i protagonisti del territorio.



Ne è convinto anche il presidente del GAL, Giannicola D’Amico: “Ancora una volta bilancio positivo per il Fasano Fish Festival che ha confermato un elemento imprescindibile: la condivisione, la condivisione di un territorio, di obiettivi e di tante attività, e la condivisione di percorsi. Primo fra tutti, la promozione dei territori ma anche dei prodotti enogastronomici che ci invidiano in tutto il mondo, nel nostro caso i prodotti della pesca. Con Fasano nel GAL Valle d’Itria - ha detto D’Amico - come abbiamo più volte ribadito, i porti di Savelletri e di Torre Canne diventeranno i porti della Valle d’Itria, dove solo nel 2019 si è registrato circa il 7% di tutte le presenze turistiche arrivate in Puglia. Quindici milioni di turisti in Puglia, quasi un milione nella Valle d’Itria nel 2019, un dato che dice tutto”.







