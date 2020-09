8 settembre - “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social” presentazione del libro di Pinuccio a Bari 08/09/2020 “ANNESSI E CONNESSI. LA VITA AL TEMPO DEI SOCIAL”:

DOMANI LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO LIBRO DI PINUCCIO

A BORDO DI BARI SOCIAL BOAT







Si terrà domani, martedì 8 settembre, alle ore 19, a bordo di Bari Social Boat, la prima biblioteca realizzata su una barca a vela confiscata alle mafie, la presentazione del libro “Annessi e connessi. La vita al tempo dei social” di Pinuccio, ed. Mondadori, un esilarante, spietato e illuminante viaggio dietro le quinte del mondo dei social.

A dialogare con l’autore sulla barca ormeggiata nella darsena Mar di Levante nel Porto di Bari - Marisabella, saranno l’assessora al Welfare Francesca Bottalico e il giornalista Nicola Morisco.

L’iniziativa, promossa dall’assessorato al Welfare in collaborazione con il Dipartimento di Giustizia Minorile e la Darsena Mar Di Levante, nasce come appuntamento speciale del “Festival del libro sociale e di comunità” realizzato nell’ambito del progetto Bari Social Book finanziato dal Cepell e dal Comune di Bari con il bando “Città che legge” e gestito dalle cooperative sociali Progetto Città e Aliante e dall’associazione IDEE Felicità contagiosa.

Nei mesi estivi il festival ha già attraversato la città, negli Spazi sociali della Biblioteca popolare diffusa, con un ricco programma di eventi tutti dedicati alla promozione della lettura e del libro come volano di crescita e coesione della comunità cittadina.

Il libro di Pinuccio, all’anagrafe Alessio Giannone, trascina il lettore dietro le quinte della grande commedia condivisa di cui siamo quotidianamente attori e spettatori: la vita al tempo dei social.

L’evento di domani rappresenterà l’occasione per un confronto a più voci sui temi “sociali e social” al centro del libro di Pinuccio, in distribuzione nelle librerie proprio a partire da domani. Si parlerà della “felicità aumentata” che spinge a descriversi più felici e appagati, della solitudine digitale e della ricerca del consenso, della politica sui social e dei cambiamenti della comunicazione digitale durante la pandemia.

“Prosegue l’impegno della rete Bari Social Book nella promozione di occasioni di incontro e pratiche socio-culturali - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico - per generare nuove relazioni di prossimità e di comunità, particolarmente significative in questo periodo storico. Siamo molto felici di ospitare Pinuccio, che per noi baresi non rappresenta solo un volto familiare ma anche un “amico” che durante i mesi di lockdown ci ha offerto il suo supporto per promuovere alcune delle iniziative dell’assessorato volte a supportare le persone sole e in particolari difficoltà. Domani avremo modo di confrontarci su un tema - quello della nostra “vita social” - che non solo ci riguarda un po’ tutti e che, nel bene e nel male, attraversa il nostro vivere quotidiano, ma che è diventato particolarmente significativo negli ultimi mesi in cui i social network hanno rappresentato uno dei principali strumenti scelti dalle persone per mantenere o attivare relazioni e connessioni con la propria comunità”.

“Quale luogo migliore da dove far partire questa nuova esperienza editoriale, se non una barca carica di mille significati? - dichiara Alessio Giannone -. Il primo è dato dall’importanza della Bari Social Boat, uno spazio sottratto alla criminalità e riempito di contenuti culturali e attività sociali. Il secondo significato è rappresentato dalla mia città, fonte ispiratrice di tante mie idee e di alcuni elementi che ho voluto inserire in “Annessi e Connessi”. E poi c’è il mare Adriatico, che se da un lato rappresenta la libertà degli spazi aperti, dall’altro, come tutti i mari, ha un lato sommerso e misterioso, proprio come il web e il mondo che orbita attorno ai social, fulcro di questo lavoro”.