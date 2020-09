12 13 settembre - Human Body al Castello di Corigliano d'Otranto (Lecce) 12/09/2020 Sabato 12 e domenica 13 settembre

Quattro repliche ore 20 - 20:30 - 21 - 21:30 (durata spettacolo 90 minuti)

Castello Volante di Corigliano d'Otranto (Le)

Ingresso 15 euro

Posti limitati. Prenotazione obbligatoria.

organizzazione@principioattivoteatro.it - 327 7372824 - 389 4755191



AL CASTELLO VOLANTE DI CORIGLIANO D'OTRANTO IL PRIMO STUDIO DELLO SPETTACOLO HUMAN BODY



Sabato 12 e domenica 13 settembre le sale e le terrazze dell'antico maniero ospiteranno un viaggio poetico e metaforico a partire dal grande tema del corpo, nato da un'idea dell'autore, attore e regista Giuseppe Semeraro della compagnia Principio Attivo Teatro. In scena Leone Marco Bartolo, Alberto Cacopardi, Dario Cadei, Francesca Randazzo, Fabrizio Saccomanno, Ilaria Carlucci, Paola Leone, Riccardo Lanzarone, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti e Barbara Toma.



Sabato 12 e domenica 13 settembre (ore 20 - 20:30 - 21 - 21:30 - ingresso 15 euro con prenotazione obbligatoria organizzazione@principioattivoteatro.it - 3277372824 - 3894755191) le sale e le terrazze del Castello Volante di Corigliano d'Otranto accolgono il primo studio di "Human Body", un viaggio poetico e metaforico a partire dal grande tema del corpo, nato da un'idea dell'autore, attore e regista Giuseppe Semeraro della compagnia Principio Attivo Teatro. In scena Leone Marco Bartolo, Alberto Cacopardi, Dario Cadei, Francesca Randazzo, Fabrizio Saccomanno, Ilaria Carlucci, Paola Leone, Riccardo Lanzarone, Silvia Lodi, Otto Marco Mercante, Cristina Mileti e Barbara Toma.



«Human body è un canto corale alla meraviglia del nostro corpo», sottolinea Giuseppe Semeraro. «Durante il lokdown la cosa che più ci è mancata è il nostro corpo e il corpo dell'altro. Ho chiesto agli attori e performer di pensare insieme alla realizzazione di un mosaico che portasse in senso più ampio a una riflessione sullo stato del nostro corpo. Abbiamo capito sin da subito che oggi parlare del nostro corpo è un atto fondamentalmente politico. Per fare questo era necessario allargare e coinvolgere molti artisti in questo rischio».



Human Body è realizzato in collaborazione con il Castello Volante, progetto vincitore del bando per l'adeguamento degli attrattori turistici all'accoglienza di attività di spettacolo dal vivo della Regione Puglia - gestito dal 2017 da Multiservice Eco, Big Sur e Coolclub in collaborazione con il Comune di Corigliano d'Otranto.



Nel rispetto delle attuali normative anticovid19, la restituzione scenica sarà per un numero ristretto di spettatori. Lo spettacolo (della durata di circa 90 minuti), "itinerante" all'interno del Castello, sarà in replica alle 20, 20:30, 21 e 21:30. Ingresso 15 euro con prenotazione obbligatoria. Info organizzazione@principioattivoteatro.it - 3277372824 - 3894755191.



L'ingresso al Castello include la visita alla mostra "Fellini in scena! Fotografie di Franco Pinna" che proseguirà fino al 28 settembre. In occasione del centenario della nascita di Federico Fellini, Archivio Franco Pinna, Castello Volante, Archivio Cinema del reale, Big Sur e OfficinaVisioni dedicano al grande regista scomparso nel 1993, universalmente riconosciuto come uno dei massimi artisti del '900, una straordinaria mostra fotografica. Curata da Claudio Domini e Paolo Pisanelli, Fellini in scena! propone oltre cento immagini, di cui molte inedite, riguardanti i film diretti dal regista e i vivaci backstage, dove prendevano vita sogni e visioni cinematografiche.