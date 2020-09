Martina Franca (Taranto) - UN PONTE DI SOLIDARIETŔ VALLE D'ITRIA - BEIRUT 08/09/2020 Tutti ricordiamo la violentissima esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 in un hangar del porto di Beirut e che ha devastato una vastissima area della città procurando oltre duecento vittime, più di settemila feriti, ha distrutto interi quartieri. Oltre 300mila persone sono state private delle loro abitazioni, dei loro luoghi di lavoro e socialità.



Associazione SUD, dalla Valle d'Itria in Puglia dove ha la sua sede, insieme ad altre organizzazioni civili italiane, avvia un'azione di sostegno alla popolazione di Beirut in cooperazione con alcune realtà della società libanese con cui collabora da diversi anni.



Per la sensibilizzazione e la conoscenza di quanto accaduto e più in generale della situazione generale in cui vive la popolazione libanese è in programma un incontro pubblico Mercoledì 9 settembre alle ore 19:30 a Martina Franca. Sarà la suggestiva cornice della Basilica Di San Martino, nel centro storico della città, ad ospitare l’incontro, che si svolgerà seguendo le normative previste per il contrasto al contagio da Covid-19.



Interverranno:



- Donatella CAPRIOGLIO, psicologa e psicoterapeuta, docente presso l’Università Bobigny Paris 13, ha dedicato ai temi dell’abitare e della cura molta parte della sua ricerca accademica e di saggista, sia in Italia sia in Francia.

- Padre Jad CHLOUK, arciprete della Cattedrale Maronita di Saint Georges, in collegamento da Beirut ci racconterà in diretta come la popolazione libanese sta affrontando questa nuova sfida epocale.



Sono previste testimonianze dall’Italia e dal Libano di persone direttamente coinvolte nelle vicende del Paese dei Cedri.



- Monsignor Peppino MONTANARO, arciprete della Basilica di San Martino, oltre ai saluti di ospitalità, illustrerà brevemente quanto la Chiesa Cattolica Italiana sta mettendo in campo sui temi della Pace e della Solidarietà nell’area mediterranea, seguendo la lezione del coraggioso pontificato di Papa Francesco.

- Maria ANCONA, presidente dell’Associazione SUD, illustrerà come si articola la sempre più ampia rete di solidarietà in Valle d’Itria e nel resto d’Italia e le azioni concrete che nei prossimi mesi saranno avviate in cooperazione con i partner libanesi a Beirut.



Media Partner Idea Radio.