11/13 settembre - PIAF E MARLENE - IL CORPO DI TOTò - NOTTURNO PER DEMETRIO STRATOS A LECCE 11/09/2020 11, 12 e 13 settembre | LECCE | MUSEO CASTROMEDIANO

TEMPORA/CONTEMPORA: il linguaggio del corpo nella arti performative

Édith Piaf, Marlène Dietrich, Totò, Demetrio Stratos:

weekend dedicato ai miti della contemporaneità

venerdì 11, PIAF E MARLÈNE con Giorgia Maddamma e Sara Bizzoca

sabato 12, IL CORPO DI TOTÒ di e con Marco Manchisi

domenica 13, NOTTURNO PER DEMETRIO STRATOS di e con Simona Armenise





Promossa da AMA-Accademia Mediterranea dell’Attore diretta da Franco Ungaro e dal Museo Castromediano insieme a un’ampia rete di partner pubblici e privati che comprende la Regione Puglia/Assessorato all’Industria Culturale e Turistica, il Polo biblio-museale di Lecce, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Eu Japan Fest e l’Unione Buddhista Italiana, prosegue la rassegna TEMPORA/CONTEMPORA: il linguaggio del corpo nella arti performative che si svolgerà, per questo weekend, al Museo Castromediano per poi concludersi, la prossima settimana, nell’ex Convitto Palmieri di Lecce.



Il ricco programma di eventi di musica, teatro e danza, continua anche questo fine settimana, da venerdì 11 a domenica 13 settembre, a omaggiare i miti della scena contemporanea: Édith Piaf e Marlene Dietrich con le danzatrici e coreografe Giorgia Maddamma e Sara Bizzoca (11 settembre), Antonio De Curtis con lo spettacolo Il corpo di Totò interpretato dallo straordinario attore napoletano Marco Manchisi (12 settembre), Demetrio Stratos con l’eclettica musicista Simona Armenise (13 settembre).



Ecco nel dettaglio gli appuntamenti:



▸Venerdì 11 settembre | ore 21 | Museo Castromediano Lecce

PIAF E MARLENE

Performance di danza dedicata a due miti della scena internazionale: Édith Piaf e Marlène Dietrich, in scena Giorgia Maddamma e Sara Bizzoca: due assoli, Piaf e Marlène, creati in tempi differenti, ma accomunati da una matrice di movimento e un’estetica molto simili. Il trait d’union è un video che vede le due donne protagoniste in foto e cortometraggi originali.



PIAF - coreografia Lucas Hoving, interprete Giorgia Maddamma, score musicale Betty Walberg, diritti coreografici Lucas Hoving Foundation, produzione Koreoproject;

Il passerotto di Parigi, la piccola e semplice chanteuse realista vicina alla gente, capace di raccontare con la sua voce roca e profonda storie d’amore e di vita, emozionando folle di tutto il mondo. Una diva del popolo, piena di colori, ricca di sfumature e di contrasti; un’esistenza travagliata tradotta in canzoni interpretate con una straordinaria forza emotiva. È la Piaf disegnata dal coreografo Lucas Hoving nel 1986, per l’interprete americana Alice Condodina, che l’ha trasmessa a Giorgia Maddamma affinché̀ quest’omaggio coreografico alla grande artista possa continuare a vivere.



MARLÈNE - coreografia Giorgia Maddamma e Sara Bizzoca, interprete Sara Bizzoca, musiche Marlene Dietrich, produzione Koreoproject;

Marlène Dietrich, vero e proprio mito vivente, figura ammaliante e voce sensuale, una delle icone di bellezza del Novecento. Distillato di raffinate immagini, gesti eleganti e canzoni che hanno lasciato un’impronta immortale e ne hanno fatto il modello di “femme fatale” per antonomasia. Oltre il fenomeno Dietrich e la sua estetica questo lavoro coreografico mira a mettere in luce il mondo interiore e contradittorio della diva.



▸ Sabato 12 settembre | ore 21 | Museo Castromediano Lecce

IL CORPO DI TOTÒ

di e con Marco Manchisi



Totò e Antonio De Curtis. Un corpo, due anime, il comico e l'uomo che lo muove.

Un cantastorie ne racconta frammenti di vita e di teatro, mette in luce i contrasti tra i due caratteri, vive la frenesia dell'attore, ma anche il desiderio di calma del Principe. I due sulla scena si stuzzicano, si combattono, si alimentano e si contaminano fino a fondersi.

Lo spettacolo utilizza testi e citazioni di De Curtis provenienti da fonti diverse: considerazioni sulle donne, sulla miseria, sul desiderio di tornare dal cinema al teatro, e sulla condizione del comico, le poesie Felicità e La livella, secondo un andamento cronologico che va dagli anni Venti, durante i quali Totò sopravviveva con il varietà, fino alle sue ultime parole prima di lasciarci, nel 1967. Il testo si arricchisce anche dei ricordi su Totò di Federico Fellini e di Pier Paolo Pasolini.



▸ domenica 13 settembre | ore 21 | Museo Castromediano Lecce

NOTTURNO PER DEMETRIO STRATOS

di e con Simona Armenise



Omaggio a Demetrio Stratos, una delle figure più iconiche e leggendarie della storia del prog rock, fondatore della storica band degli Area. Notturno è un progetto solista sperimentale che mette al centro della scena chitarre preparate, loop machine, synth, respiri e suoni. Un guitar set in cui quasi nessun pezzo si ferma alle velleità delle sei corde, ma rincorre arrangiamenti atipici con brevi incursioni spurie nel classico propriamente detto.

Suggestivo ed evocativo insieme, lo spettacolo di Simona Armenise ci introdurrà ad un linguaggio chitarristico "sporcato" in cui affiorano le molteplici esperienze artistiche di una performer poliedrica incline al rock e al jazz, tanto quanto all'elettronica, alla psichedelia e all'improvvisazione più radicale, introducendo l’ascoltatore a un macroscopico caleidoscopio di suoni e umori, atmosfere e sensazioni.



Per tutti gli eventi ingresso 5 euro

▸ posti limitati e con prenotazione obbligatoria al 338 3746581

▸ I biglietti si possono acquistare online su diyticket.it

▸Info su www.accademiaama.it

▸Accrediti stampa tel. 329 0474358