PUGLIA: Formazione per unità cinofile per la ricerca persone scomparse 10/09/2020 Per la prima volta in Italia, un seminario multidisciplinare con due relatori

d’eccezione.



Mantrailing Puglia, ospita il 19 e 20 Settembre, due grandi professionisti impegnati

nella ricerca di persone scomparse.



Il Mantrailing e la Ricerca in Superficie si affiancheranno, sotto la supervisione di

due relatori del calibro di Claudio Taraboi - ex membro per 23 anni della Scuola

Provinciale di Trento con le sue Terry (Labrador Retriever) e Zoe (Pastore Belga

Malinois), e Ivan Schmidt - in prima linea con il suo Basco (Bloodhound) nei famosi

casi di scomparsa di Yara Gambirasio e le gemelline Sheep in Svizzera.

Taraboi sarà il punto di riferimento per i binomi formati per la ricerca in superficie,

mentre Schmidt dirigerà i cani Mantrailers.



Dopo una prima e breve parte teorica, nella quale si tratteranno argomenti quali

l’olfatto del cane, le differenze tra i due tipi di ricerca, il ruolo del figurante, e molto

altro, il lavoro sarà tutto sul campo nella bellissima cornice della Foresta di

Mercadante, nella Murgia Barese.



Circa 20 binomi, più gli uditori (che saranno parte attiva del seminario stesso), provenienti da tutta Italia, si cimenteranno in

lavori su specifiche componenti (diverse tipi di segnalazione, differenti input

olfattivi tra cui biologico forense, ritrovamento di più figuranti, ecc..). Tutto questo

sarà poi parte integrante, il giorno dopo, di vere e proprie simulazioni di casi reali di

scomparsa, in cui sia i cani da scovo che quelli da traccia, dovranno impegnarsi

per il ritrovamento dei “dispersi”.



“Ho fortemente voluto questo evento” - afferma Azzurra Romano, referente di

Mantrailing Puglia - “in quanto gli ultimi fatti di cronaca ci dimostrano come la

formazione e le esperienze in ambienti e tipologie di scene diversificate, sia

fondamentale nel bagaglio di ciascun binomio. Troppi i casi irrisolti, troppi i casi

che terminano in una tragedia, troppi i casi dove un’intervento tempestivo frutto di

una consolidata formazione avrebbe potuto cambiarne gli esiti. Dunque l’obiettivo

di queste due giornate è quello di permettere ai partecipanti attraverso un sano

confronto, l’accrescimento e il consolidamento della propria formazione

nell’ambito della ricerca persone scomparse. Peraltro la cooperazione tra le due

discipline é essenziale nell’ambito di una scomparsa, in quanto non sarebbe la

prima volta che la ricerca nasca in zona urbana (dove impiegare i cani da

Mantrailing) e continui in zone impervie (dove far operare i cani da ricerca in

superficie). In un’associazione di volontariato e/o di protezione civile quindi,

sarebbe ottimale avere entrambe le unità cinofile, al fine di ottimizzare al meglio gli

interventi.”



Si spera quindi che un evento del genere, che ricordiamo essere il primo in Italia,

possa essere “solo” un punto di partenza per tutti coloro che hanno come

obiettivo la reale operatività, tutti gli appassionati delle due discipline o semplici

curiosi.