Bari - SPARC: PRESENTATI OGGI CREATIVE HUB E ART TRAVEL 10/09/2020 Sono state presentate questa mattina nella sede del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (Fiera del Levante) il "Creative Hub" e l'"Art Travel" azioni realizzate dal Dipartimento stesso e dal Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del progetto “Sparc – Creativity hubs for sustainable development through the valorization of cultural heritage assets”, finanziato tramite il Programma Europeo di Cooperazione transfrontaliera 2014 - 2020 Interreg V-A Greece – Italy (in allegato le schede di approfondimento).

Nella mattinata è stato presentato anche il Polo delle Arti, Cultura e Turismo (PACT) in cui sono inseriti il Creative Hub e l'Art Travel.



Alla presentazione hanno partecipato il Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio e la Responsabile della Comunicazione istituzionale della Regione Puglia, il direttore del Teatro Pubblico Pugliese, il presidente e la direttrice della Fondazione Museo Pino Pascali. L’azione “Art Travel” nasce con l’obiettivo di contaminare turismo ed arte contemporanea, utilizzando il momento di produzione delle opere d’arte come occasione di viaggio in Puglia. All’interno della sede del Dipartimento, in collaborazione con la Fondazione Museo “Pino Pascali”, è stata allestita per l’occasione una mostra temporanea di artisti d’arte contemporanea pugliesi.



L’azione “Creative Hub” prevede la creazione, sempre presso la sede del Dipartimento, di un centro servizi di comunicazione basato su una webtv a disposizione degli operatori pubblici e privati regionali per la diffusione e la promozione delle attività culturali, di spettacolo dal vivo ed artistiche. Sparc ha già inaugurato nei giorni scorsi un primo Creative Hub in Puglia, creato in collaborazione con PugliaSounds a Putignano (Ba) e dedicato alla formazione musicale.



Obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare e rafforzare le competenze degli stakeholder del settore creativo e culturale pugliese, favorendo il trasferimento di know-how, l'accesso alle opportunità di networking e collaborazione, lo sviluppo di collegamenti col sistema dell’innovazione e l’accompagnamento alla realizzazione di business plan per la creazione di start up, contaminando il turismo sostenibile con la gestione virtuosa del patrimonio naturale e culturale, per arrivare alla realizzazione di servizi e prodotti innovativi e creativi in ottica intersettoriale.



In Grecia sono partner del progetto: il Comune di Patrasso (Lead Partner), la Regione della Grecia Occidentale e la Camera di Commercio di Achaia.