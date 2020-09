Cassano delle Murge (Bari) - La Murgia e le stelle - Escursione e workshop 16/09/2020 Sabato 19 settembre l'associazione Murgia Enjoy, in collaborazione con il Fotoclub Murgia, propone un evento di sicuro interesse sia per gli amanti del trekking che per i fotoamatori poiché l'attività escursionistica-culturale, che si svolgerà alla luce delle stelle, prevede un workshop per conoscere la tecnica e i segreti per fotografare la volta celeste, ma non mancheranno, cenni di astronomia e mitologia dispensati durante il percorso escursionistico dalla socia Anna Ierinò. Tutto avrà inizio dal tramonto fino ad ammirare, anche ad occhio nudo, la nostra galassia in un territorio lontano dall'inquinamento luminoso dei nostri vicini paesi. Il workshop, per il quale necessita una fotocamera reflex/bridge/mirrorless e treppiede sarà curato da Paky Cassano che, sin da giovanissimo si avvicina al mondo della fotografia e approfondisce la composizione fotografica frequentando diverse scuole, workshop e corsi di postproduzione digitale. Collabora, nel

corso del tempo, con riviste internazionali di viaggi e natura. Ama migliorarsi e viaggiare, catturando la bellezza paesaggistica e cercando di trasmettere emozioni a chi osserva arricchendo, spesso, i contenuti del gruppo Facebook "Fotoclub Murgia".

Il percorso dell'attività escursionistico-culturale, come sempre, sarà adeguato alle capacità dei partecipanti lasciando la possibilità a TUTTI di prendere parte all’evento. Un segno di rispetto e di sensibilità dovuto e che permette anche ai bambini, ai meno giovani ed ai meno fortunati di partecipare a queste iniziative di promozione del territorio.

L'incontro dei partecipanti, ai quali sarà distribuito gratuitamente materiale informativo del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 18:30 di sabato 19 settembre per il successivo trasferimento nell'area dove si terrà l'attività che consentirà di godere dell'affascinante piacere di percorrere i freschi sentieri illuminati dalla luna e dalle stelle gustando i profumi che la natura ci regala.

Come da consolidata abitudine, al termine dell'attività, previsto per le ore 23:00 circa, i partecipanti potranno recuperare le energie consumate usufruendo dei servizi delle attività convenzionate e beneficiando di un particolare trattamento.

Al fine di limitare eventuali danni all'ambiente, di garantire il corretto distanziamento e per fornire giusta assistenza e guida ai partecipanti, il numero di questi ultimi sarà limitato. Per la partecipazione, consigliata da Radio Futura New Generation, sono consigliate scarpe da trekking o da ginnastica, scorta d'acqua, abbigliamento comodo, giubbotto ed è gradita la prenotazione al numero 328/3130450 dopo le ore 18 o con mail a murgiaenjoy@libero.it. L’attività potrà essere annullata con comunicazione sulla pagina Facebook Murgia Enjoy in caso di condizioni meteo avverse e i partecipanti dovranno prendere nota delle linee guida successivamente riassunte e già presenti in forma integrale sulla pagina Facebook "Murgia Enjoy".

Linee guida per la partecipazione alle attività escursionistiche Murgia Enjoy:

-La distanza interpersonale dovrà essere di almeno 2 metri in rispetto a quanto previsto per le attività sportive, mentre le persone conviventi non saranno obbligate a mantenere tale distanza tra loro.

-Sarà obbligatorio l'uso della mascherina nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

-I partecipanti dovranno essere forniti di gel o spray igienizzante.

-Per il raggiungimento del luogo di inizio attività, diversamente da quanto fatto fino ad ora, non sarà incentivato il car sharing.

-Non sarà consentito lo scambio di materiali tra i partecipanti durante lo svolgimento delle attività.

-Sarà rilevata la temperatura corporea dei partecipanti ed impedita la partecipazione in caso di temperatura superiore ai 37,5 °C.

-L'uso gratuito dei bastoncini da trekking, anche se igienizzati con specifici prodotti al termine di ogni attività, sarà consentito solo ai partecipanti che si impegneranno ad indossare i guanti per tutto il percorso.